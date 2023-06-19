Borsada endeks değişimi: BIST-100’e dokuz yeni pay

Borsa İstanbul’un üçüncü çeyreği için BIST-100 endeksinde dokuz hissede değişiklik yapıldı. BIST-50’de de üç hissede değişiklik var.

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Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü, BIST-100, BIST-50, BIST-30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 endekslerinde üçüncü üç aylık dönem için değişikliklere gidildiğini duyurdu.

Buna göre BIST-100e alınan ve çıkarılan hisseler şöyle oldu:

Grafikler: Borsa İstanbul

BIST 50’deki tabloysa şöyle:

BIST 30 endeksindeyse Aksa Enerji payı çıkarılırken yerine ASTOR Enerji payı eklenecek.