Borsada Astor Enerji ve SDT Uzay’a tedbir

Borsa İstanbul, son dönemde halka arz edilen Astor Enerji ile SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri’nin hisselerine sert hareketler nedeniyle tedbir getirdi.

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Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı olan borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Diğer yandan halka arz olan bazı hisselerinse sürekli tavan yaptığı görülüyor. Hafta başından beri bu hisselerden bazılarına açığa satış yasağı geliyor.

Söke Un ve EYG GYO’dan sonra çarşamba günü Oncosem’e tedbir gelmişti.

Bugün de Astor Enerji ve SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri’nin hisselerine tedbir getirildi.

24 Şubat’a kadar sürecek tedbirler şöyle: