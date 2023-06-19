Selvi’den al haberi: MB’den ‘ciddi oranda’ faiz artışı gelecekmiş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Merkez Bankası’nın perşembe günkü toplantısında ‘ciddi oranda bir faiz artışı’ olacağını söyledi.

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İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’, 22 Haziran’daki toplantıda Merkez Bankası’nın faiz artırması bekleniyor.

İktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi, Hürriyet’teki yazısında perşembe günü ‘ciddi oranda bir faiz artışı’ olacağını yazdı. ‘Önden yüklemeli’ bir faiz artışı olabileceğini de belirten Selvi’ye göre piyasalara şok yaratılmayacak.