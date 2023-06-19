Haliç Köprüsü’ne trans bayrağı asıldı: ‘Yasaklarınız nafile’

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, Haliç Köprüsü’ne trans bayrağı astı: “Dün böyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olacaktır.”

Fotoğraf: Twitter

Her yıl tüm dünyada haziran, LGBTİ+ Onur Ayı olarak kutlanırken son haftada Onur Yürüyüşü düzenleniyor.

Türkiye’de ise birçok il ve ilçede Onur Yürüyüşleri hedef gösterilirken etkinlikler valiliklerce engelleniyor.

En son 2017’de düzenlenen Trans Onur Yürüyüşü bu yıl dün yeniden düzenlenmişti. Yürüyüşe müdahale eden polis LGBTİ+’ları döverek gözaltına almıştı.

‘Yeni içişleri bakanına cevabımızdır’

LGBTİ+ Onur Haftası başlarken İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, Beyoğlu’nda bulunan Haliç Köprüsü’ne trans bayrağı astı.

Görüntüleri Twitter’dan paylaşan komite, 25 Haziran pazar günü düzenlenecek Onur Yürüyüşü’ne dair kararlılıklarını vurgulayarak şunları yazdı:

“İzin gerektirmeyen şanlı yürüyüşümüze engel olmaya çalışan, kahraman polisini öve öve bitiremeyen yeni içişleri bakanına Haliç Köprüsü’nden cevabımızdır. Dün her yeri kapadınız, çatlaklar bulduk, buluştuk.

Geçen sene de öyle. Yasaklarınız nafile. Dün yürüyüşle son bulan Trans Onur Haftasını selamlıyor, 31 İstanbul Onur haftasının ise bugün başladığını, pazar günü yürüyüşle son bulacağını buradan duyuruyoruz 🩷🤍🩵. ‘Dün böyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olacaktır.’“