Trans Onur Yürüyüşü: En az yedi gözaltı

İstanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği tarafından organize edilen 9’uncu Trans Onur Yürüyüşü’nde en az yedi kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Twitter

En son 2017’de düzenlenen Trans Onur Yürüyüşü bu yıl yeniden düzenleniyor.

Üç gün önce Kadıköy kaymakamlığı, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nin çay etkinliğini yasaklamıştı.

LGBTİ+’ları hedef alan İstanbul’un yeni valisi Davut Gül de etkinlik veya gösterilere izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Bugün de Metro İstanbul, yürüyüş nedeniyle bazı durakların kapatılacağını bildirdi.

Kaos GL’nin bildirdiğine göre 17:00’daki yürüyüş öncesi İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm yollar polis tarafından kapatıldı.

Fotoğraf: KaosGL

Harbiye’de toplanan LGBTİ+’lar slogan atarak basın açıklaması okudu.

Tüm günlerimizi de yasaklasanız, tüm sokakları da kapatsanız, #dönmeyizBURADAYIZ.



TRANSLARLA EŞİTLENECEKSİNİZ!#YerVar biliyosun. pic.twitter.com/bJ7KtbVrtL — 9. İstanbul Trans Onur Haftası (@tprideistanbul) June 18, 2023

9’uncu İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi, biri 18 yaşından küçük olmak üzere yedi kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gazeteci Zeynep Kuray bir yurttaşın gözaltına alınma anını görüntüledi.

Harbiye'nin ara sokaklarında adeta trans avına çıkan polis, taksiye binen Yusuf isimli transı ters kelepçeleyerek işkenceyle gözaltına aldı.#Pride2023 pic.twitter.com/nzZixXLlsM — Zeynep Kuray (@zeynokuray) June 18, 2023

Komitenin aktardığına göre polisler komiteye, Şişli Kaymakamlığı imzalı yayınlanmamış bir yasak kararı gösterdi.