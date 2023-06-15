Kadıköy kaymakamlığı, LGBTİ+’lara ‘çay’ı yasakladı

İstanbul’da Kadıköy kaymakamlığı, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nin çay etkinliğini yasakladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Dernek, 15 Haziran’da Kadıköy Yeldeğirmeni’nde düzenleyeceği çay ve sohbet etkinliğinin kaymakamlık tarafından yasaklandığını duyurdu.

Derneğin Instagram açıklamasında kaymakamlık kararı paylaşılarak şunlar kaydedildi:

“Kadıköy Kaymakamlığı çay içmemizi yasakladı!?! Yıllardır sorunsuz şekilde yaptığımız Tea&Talk etkinliğimiz bu sefer yasaklandı.

Ancak absürt yasaklarıyla bizi engelleyebileceklerini sananlar yanılıyorlar. Lambdaistanbul organizesinde bu seferlik ekranlarımızın başında buluşup çay içip sohbet ediyoruz. Bu tehlikeli (!) etkinliğe katılmak için bize dm atabilirsiniz.”

Geçen hafta Bilim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) Sinema Kolektifi çağrısıyla Kadıköy’deki vakıf binasında toplanan ve Onur Ayı etkinlikleri kapsamında ‘Pride’ filmini izlemek isteyen yurttaşlar gözaltına alınmıştı.