‘Pride’ filmine polis baskını: Gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

İstanbul Kadıköy’de ‘Pride’ filmi için bir araya gelen ve bu nedenle gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Twitter / @beksav_

Bilim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) Sinema Kolektifi çağrısıyla Kadıköy’deki vakıf binasında toplanan yurttaşlar, ‘Onur Ayı’ etkinlikleri kapsamında ‘Pride’ filmini izlemek istedi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre film saati yaklaştığında polisler, vakıf binasını ablukaya aldı. Polisler, etkinliğin Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandığını öne sürerek, BEKSAV yöneticileri ve film izlemeye gelen birçok kişiyi gözaltına aldı.

BEKSAV’ın Twitter hesabından gözaltına alınanların serbest bırakıldığı bildirildi.