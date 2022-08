Akşam Postası / 19 Ağustos 2022

Kılıçdaroğlu: CHP birinci parti, seçim ilk turda biter

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinden aralarında Diken’in de olduğu medya kuruluşlarının muhabirleri ile bir araya geldi.

Erdoğan: Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok

Ukrayna dönüşü uçakta iktidara yakın gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dış politikadaki ‘normalleşme‘ adımlarına ilişkin, “Siyasette dargınlık olmaz. Her an barış içinde olacaksın. Her an görüşebilme imkânı yakalayacaksın” dedi.

Erdoğan’ı ‘çizdiği’ karikatürler kaldırılan ünlü sanatçı Latuff: Türkiye her şey olabilir ama demokrasi değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkındaki karikatürlerle ilgili Diken’de yer alan 10 haberin, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle silinmesine hükmedildi. Bu karikatürlerden bazılarının çizeri Carlos Latuff, karar için “Türkiye her şey olabilir ama demokrasi değil” dedi.

Gerekçe faiz: Goldman Sachs, enflasyonda zirve tahminini yüzde 90’a çıkardı

ABD’li yatırım bankaları, Merkez Bankası’nın dün politika faizini yüzde 14’ten yüzde 13’e indirdiği kararı anlamlandıramazken, bunun TL’nin değer kaybetmesine ve enflasyonun daha da yükselmesine sebep olacağını dile belirtti.

Üst düzey bankacı: Faiz kararının ardından en az 1 milyar dolar satıldı

Merkez Bankası’nın dün faizleri yüzde 14’ten yüzde 13’e indirmesiyle dolar/TL 17,95 seviyesinden 18,10 seviyesine yükseldi. Reuters’a konuşan üst düzey bir bankacı, dolar/TL paritesi fazla yükselmesin diye Merkez Bankası’nın 1 milyar doların üzerinde döviz sattığını tahmin ettiğini söyledi.

Nebati’nin ‘Yabancı yatırımcı yolda’ diye müjdelediği 750 milyon dolarmış

Yaklaşık dört ay önce “Yabancı yatırımcı yolda” diyerek müjde veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün de yabancıların ağustos başından bu yana Borsa İstanbul’a 13,6 milyar TL yani yaklaşık 750 milyon dolar yatırdığını söyleyip ‘mutluluğunu paylaştı’.

DMO ile BTK’ya yeni yönetim kurulu başkanları ve üyeler atandı

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) yönetim kurulu başkanlığına Mücahit Özdemir, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) başkanlığına da Ömer Abdullah Karagözoğlu atandı.

Kızılay’da ‘huzur hakkı’ keyfi: İki yöneticiye her ay ilave 36 asgari ücret

CHP Milletvekili Tekin Bingöl’ün açıkladığı verilere göre genel başkanlığı döneminde Kerem Kınık, Kızılay’a bağlı 12 şirkette yönetim kurulu başkanı olarak görev alırken, şirketlerin çatı kurumu Kızılay Yatırım’ın CEO’su İlyas Haşim Çakmak da 12 şirkette ‘yönetim kurulu başkan vekili‘ sıfatıyla görev yapıyor.

‘Gözde’ işadamlarına ‘gübre’ kıyağı Meclis gündeminde: Teşviklerde yok yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, gübre yatırımı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakın iş insanlarına tanınan imtiyazları Meclis gündemine taşıdı.

Bakan, ‘Erdoğan mektuplu ev ziyareti’ haberimizi doğruladı: Kısa bir selamlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diken’de yayımlanan ‘Seçimler yaklaşırken: Memurlara Erdoğan imzalı mektupla ev ziyareti talimatı’ başlıklı haberdeki iddiaları kabul etti.

Anket: Avrupa’da ‘öteki dünya’ya kim ne kadar inanıyor?

Dünya Değerler Araştırması’nın (WVS) yürüttüğü anket çalışmasına göre, Avrupa’da ölümden sonra yaşama, ruhun, cennet ve cehennemin varlığına inananların nüfusa oranı en yüksek yüzde 90.6’yla Türkiye’de, en düşük yüzde 9.4’le Danimarka’da bulunuyor.

Boş aşı şişelerini çalıp eBay’de satan kişiye ceza

Britanya’da boş Covid-19 aşısı şişelerini eBay’de satmak üzere çalan kişi bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lokantada deniz tarağı ısmarladı; inci buldu

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde, bir kişi deniz tarağı yerken nadir rastlanan pembe inci buldu.

Fotoğraf: Scott Overland



Eve giren fok koltukta pinekledi, kediyi travmatize etti

Meraklı genç bir fok Yeni Zelanda’da kedi kapısında girdiği evde birkaç saat takılıp evin kedisine rahatsızlık verdikten sonra denize geri götürüldü.

Fotoğraf: Guardian

Pilotlar uyuyakaldı; uçak geç indi

Etiyopya Hava Yolları uçağının iki pilotu uyuyakalınca inecekleri havalimanını kaçırdı. Uçak gecikmeli indi.

Cezaevindeki sevgilisine ‘öldüren öpücük’ veren kadın cinayetten yargılanacak

ABD’de bir kadın cezaevindeki sevgilisine metamfetamin dolu küçük bir balonu öpüşerek verdikten sonra adamın aşırı dozdan ölmesi üzerine cinayetle suçlanıyor.

Yazar Salman Rüşdi’nin saldırganı hakim karşısına çıktı: Davaya yayın yasağı getirildi

ABD’nin New York eyaletindeki bir konferansta yazar Salman Rüşdi’yi bıçaklayarak ağır yaralayan Hadi Matar, ‘ikinci derecede cinayete teşebbüs’ ve ‘ikinci derece saldırı’ suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.