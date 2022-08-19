Lokantada deniz tarağı ısmarladı; inci buldu

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde, bir kişi deniz tarağı yerken nadir rastlanan pembe inci buldu.

Fotoğraf: Scott Overland

Phoenixville’de yaşayan Scott Overland, karısı ve çocuklarıyla ‘Salt Air’ adlı lokantaya akşam yemeğine gitti.

Deniz tarağı ısmarlayan Overland renkli, birinin içinde yuvarlak bir şey gördü. İlk önce deniz tarağına renkli bir şeker karışmış sandılar. ”Herhalde şef bir şey düşürmüş” diye düşünürken ve tabağı geri vermeyi planlarken ‘renkli şeyi’ eline alan Overland, yakından inceleyince şeker veya başka bir mutfak malzemesi olmadığını anladı.

Deniz tarağının içinden pembe bir inci çıkmıştı.

Çok şaşırdıklarını ve aynı zamanda da sevindiklerini söyleyen Overland, eşine incinin kullanıldığı bir kolye yaptırmayı planlıyor.