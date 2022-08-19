İstanbul Bienali’nde Manda Festivali: Tadım etkinliği, rehberli yürüyüş turu, mandalar için şarkı…

17 Eylül’de İstanbullu sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan 17. İstanbul Bienali’nde türlerarası incelemelere dikkat çekmek için Manda Festivali düzenleniyor.

Fotoğraflar: İKSV

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17 Eylül-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 17. İstanbul Bienali’nin küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in üstleniyor.

Pek çok farklı disiplinde 500’ün üzerinde katılımcının projelerini bir araya getireceği bianelde, Britanya’nın en etkili sanat ödüllerinden Turner Ödülü adaylığı bulunan, sanatçı ve aktivist ikili Daniel Fernández Pascual ve Alon Schwabe’nin uzun süredir devam eden büyük ölçekli Çamuralem / Wallowland başlıklı projesi de yer alacak.

Çamuralem / Wallowland, şehrin etrafında yok olma tehlikesi altındaki sulak alanların İstanbul’un mandaları üzerindeki etkilerinin izini sürüyor.

Pascual ve Schwabe, yaşadığımız dönemin önemli çevresel sorunlarını irdelemek için yiyecekleri bir yöntem olarak kullanan Cooking Sections’ın kurucuları.

Cooking Sections’ın kurucuları Daniel Fernández Pascual (solda) ve Alon Schwabe. Fotoğraf: Ruth Clark

Yılın farklı zamanlarında mandaları ve onların etrafındaki farklı türlerin beslenme ve büyüme biçimlerine dair kapsamlı bir araştırma yürüten ikili, süreç boyunca sığırtmaçlar, biyologlar, çevreciler, korumacılar, etnomüzikologlar ve birçok başka kişiyle işbirliği yaptı.

Araştırmacılar Akgün İlhan, Anadolu Meraları, Burçin Çıngay, Itri Levent Erkol, Melisa Bal ve Mustafa Avcı, bölgedeki ekosistemin farklı yönlerini ortaya koymak üzere yeni araştırmalar yürüttüler.

Proje, İstanbul’un dış mahallelerinde manda yetiştiriciliğinin korunmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Şehrin ekoloji ve mutfak mirasının temel bir parçası olmasına rağmen, genişleyen kentsel alan sonucu sulak arazilerin ve otlakların bozulması nedeniyle mandaların yaşamlarının da tehdit altında olduğunu ortaya koyuyor.

Gülinler’den mandalara şarkı

Alternatif müzik yapan Gülinler (Gülin Kılıçay) ise İstanbul’un mandalarına adayacağı yeni bir şarkı besteliyor. 17 Eylül Cumartesi günü Arnavutköy’de yapılacak festivalde özel tadım etkinlikleri ve rehberli yürüyüş turları olacak. Gülinler, şarkısının prömiyerini yapacak.