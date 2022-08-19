Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın ‘hastane’ çıkışına listeyle yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine “Çık da de ki bu hastaneyi de ben yaptım de” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a listeyle cevap verdi.

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Erdoğan, partisinin kuruluşunun 21’inci yıldönümünde düzenlenen programda konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu’na yüklenen Erdoğan, SGK genel müdürlüğü dönemini işaret ederken, “Kılıçdaroğlu sen bu ülkede SSK’nın başındaydın. Çık da de ki bu hastaneyi de ben yaptım de ya” demişti.

Kılıçdaroğlu Erdoğan’a cevap olarak genel müdürlüğü döneminde yapılan veya onarılan hastanelerin listesini paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun listesine göre, genel müdürlüğü döneminde 41 hastane yapılırken, üç hastane de tadilat sonrası hizmete açıldı.

Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı liste şöyle: