Cezaevindeki sevgilisine ‘öldüren öpücük’ veren kadın cinayetten yargılanacak

ABD’de bir kadın cezaevindeki sevgilisine metamfetamin dolu küçük bir balonu öpüşerek verdikten sonra adamın aşırı dozdan ölmesi üzerine cinayetle suçlanıyor.

Fotoğraf: Vera Arsic/Pexels

Tennessee’de yaşanan olayda 34 yaşındaki Rachal Dollard 19 Şubat’ta Turney Center Industrial Complex’te uyuşturucuyla ilgili suçlardan 11 yıl hapse mahkum olan 30 yaşındaki sevgilisi Joshua Brown’ı ziyarete gitti.

Ağzına yerleştirdiği 14 gram metamfetamin dolu balonu ağzına yerleştirdi ve Brown’ı öptü. Bu esnada Brown uyuşturucuyu aldı.

Cezaevi müdürülüğünün verdiği bilgiye göre Brown tuvaleti kullandığında balonun çıkacağını umarak balonu yuttu. Ancak balon daha sonra vücudundayken yırtıldı ve Brown aşırı dozdan öldü.

Yetkililer Dollard’ın metamfetamini nasıl gizlice içeri soktuğunu açıklamadı ancak girişte ziyaretçilere üst aramsı yapıldığını ve narkotik köpeklerinin bulunduğu belirtti.

Dollard şimdi ikinci dereceden cinayet ve cezaevine yasaklı maddeleri sokmakla suçlanıyor.

Yargılanma sonunda suçlu bulunursa 60 yıla kadar hapis cezası ve 50 bin dolara para cezası alabilir.