Prof. Demirtaş, ‘En önemli yayınım’ diyerek faizi yorumladı: Şimdi daha günahkarız

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ‘Faiz yalanı’ başlığıyla yayınladığı videoda Merkez Bankası’nın (MB) faiz politikasını sert sözlerle eleştirdi.

MB’nin faiz indirimlerinin başladığı geçen yıl eylülden bu aya kadar piyasada oluşan kredi faizlerinin değişimini aktaran profesör, “Hani Nas. Tüm piyasa faizleri Eylül 2021’den bu yana artmış. Şimdi daha günahkârız” dedi.

Fotoğraf: YouTube

Dünyadaki gelişmiş ülke merkez bankaları yüksek enflasyonla mücadele etmek için faizi artırırken, MB dün politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 14’ten yüzde 13’e indirdi. Kararın ardından TL yüzde 1’e yakın değer kaybederken, ekonomistlerden sert eleştiriler yükseldi.

Finans profesörü Demirtaş da “Son zamanlarda çektiğim en önemli video” diyerek bir kayıt yayınladı. Demirtaş Eylül 2021 ile Ağustos 2022 arasındaki faiz artışlarını şöyle açıkladı:

Eylül 2021

Merkez Bankası politika faizi: Yüzde 19

Bireysel kredi faizi: Yüzde 18-20

Şirket yatırım kredi faizi: Yüzde 20

Devletin aldığı kredi faizi: Yüzde 17

Ağustos 2022

Merkez Bankası politika faizi: Yüzde 14

Bireysel kredi faizi: Yüzde 26-28

Şirket yatırım kredi faizi: Yüzde 35

Devletin aldığı kredi faizi: Yüzde 23

‘Şimdi daha günahkârız’

Bu verileri paylaşan Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Nas ne derse onu yaparız” sözlerini hatırlatarak şunları söyledi:

“Allah Allah ya hu Merkez Bankası’nın faizini yüzde 19’dan 14’e indirince bireysel kredi faizleri artmış, şirketlerin yatırım kredi faizleri artmış, devletin TL borçlanma faizleri artmış, devletin dolarla borçlanma faizleri artmış.

E hani Nas, hangisi günah. Ben bunu daha nasıl net bir şekilde anlatayım. Peki niye yakardım, ben ve birçok uzman. Arkadaşlar politika denilen şey teknik bir faizdir.

O teknik faize eğer siz enflasyonun çok fazla altına indirirseniz. Enflasyon yüzde 70, sen eğer Merkez Bankası faizini yüzde 14’te tutarsan, ekonominin altında dinamit koyarsın. Yönetemezsin, paramparça olur her şey. Fiyatlar allak bullak olur. Fiyat hassasiyeti gider, insanların enflasyon beklentisi bozulur. Daha ne kadar net anlatsaydık.”

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