Boş aşı şişelerini çalıp eBay’de satan kişiye ceza

Britanya’da boş Covid-19 aşısı şişelerini eBay’de satmak üzere çalan kişi bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Surrey Polisi

Surrey’de yaşayan ve aşı uygulaması yapılan merkezde güvenlik görevlisi olarak çalışan Steven Flint (34), aşılama takviminin yoğun olduğu geçen yıl ocak ve şubat aylarında yüzlerce şişe çaldı.

Güvenlik kamerası kayıtları ve eBay hesabının izi sürülerek yakalanan Flint, geçen yıl şubat ayının sonunda gözaltına alındı.

İfadesi sırasında sürekli yeni eBay hesapları açtığı belirlendi. Evinde yapılan aramada da torbalar içinde aşı şişeleri ve satın alan kişilere yollanan makbuzlar bulundu.

Hakkında dava açılan Flint’e mahkeme tarafından bir yıl hapis cezası verildi. Ceza ertelendi. Flint 150 saat kamu hizmeti yapacak.