Apple: Ciddi güvenlik sorunu tespit edildi, cihazlarınızı güncelleyin

ABD’li teknoloji şirketi Apple, iPhone, iPad ve Macbook’ları etkileyen ciddi bir güvenlik sorunu tespit edildiğini duyurdu. Güvenlik uzmanı Rachel Tobac, özellikle aktivist ve gazetecilerin güncellemelerini hızla yapması gerektiğini söyledi.

BBC’de yer alan habere göre önceki gün yapılan iki güvenlik duyurusu, bilgisayar korsanlarının bu açığı kullanarak cihazların kontrolünü tamamen ele geçirme tehlikesi olduğunu ortaya koyuyor.

Söz konusu açığa yönelik olarak sistem güncellemesi yayınlayan Apple, güncellemenin tüm kullanıcılara önerildiği notunu paylaştı.

Saldırıya açık cihazlar

Sistem açığından iPhone 6S ve sonraki tüm iPhone modellerinin; 5. jenerasyon ve sonrasında çıkan iPadlerin; tüm iPad Pro ve iPad Air 2 modellerinin; ve MacOS Monterey kullanan tüm Mac bilgisayarların etkilenebileceği belirtildi.

Özellikle aktivist ve gazeteciler güncelleme yapmalı

Guardian’a konuşan SocialProof Security güvenlik şirketinin CEO’su Rachel Tobac, sistem açığının hackerların bu cihazların tüm yönetici erişimini ele geçirebilecekleri ve bu şekilde cihazın sahibi gibi işlem yapabileceklerini anlamına geldiğini söyledi.

Tobac, özellikle göz önünde bulunan aktivist, gazeteci gibi kişilerin ‘sofistike, devlet boyutunda casuslukların hedefinde olabileceğini’ belirterek, sistem güncellemesini hızla yapması gerektiğinin altını çizdi.

Apple, sistem açığından kaç kullanıcının etkilendiği bilgisini paylaşmadı.