Yazar Salman Rüşdi’nin saldırganı hakim karşısına çıktı: Davaya yayın yasağı getirildi

ABD’nin New York eyaletindeki bir konferansta yazar Salman Rüşdi’yi bıçaklayarak ağır yaralayan Hadi Matar, ‘ikinci derecede cinayete teşebbüs’ ve ‘ikinci derece saldırı’ suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.

Şeytan Ayetleri kitabının yazarı 75 yaşındaki Salman Rüşdi, 12 Ağustos’ta Chautauqua Enstitüsü’nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada 24 yaşındaki Hadi Matar tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Biri boynundan olmak üzere 10’dan fazla bıçak darbesine maruz kalan Rüşdi’nin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Matar olay sonrası yakalanıp gözaltına alınmıştı.

Gözaltında tutulmaya devam edecek

BBC’nin haberine göre Chautauqua bölge mahkemesinde yapılan ilk duruşmada Yargıç David Foley, Matar’ın kefaletle serbest bırakılmadan gözaltında tutulmasına karar verdi.

Yayın yasağı getirildi

Yargıç, Matar’ın Rüşdi’ye ve hafif yaralanan konferansı moderatörü Ralph Henry Reese’e yaklaşmasını yasaklayan bir koruma emri çıkarırken, savunma avukatının tarafların davayı medyada tartışmasını yasaklayan geçici bir yayın yasağı kararı alınması talebini de kabul etti.

Bir sonraki duruşma 22 Eylül’e ertelendi.