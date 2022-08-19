Pilotlar uyuyakaldı; uçak geç indi

Etiyopya Hava Yolları uçağının iki pilotu uyuyakalınca inecekleri havalimanını kaçırdı. Uçak gecikmeli indi.

Fotoğraf: Twitter

Sudan’ın başkenti Hartum’dan Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya gitmek için havalanan uçak inecekleri havalimanına yaklaşmalarına rağmen alçalmaya başlamadı. Durumu fark eden kule pilotlarla iletişim kurmaya çalıştı ancak kuramadı.

11 bin metre yükseklikte uyuyakalan pilotlar otomatik pilot devreden çıkıp alarm çalınca uyandı.

ET343 sefer sayılı uçağın iki pilotu acilen havalimanına iniş izni istedi. Ve kaçırdıkları Addis Ababa Bole Havalimanı’na 25 dakika gecikmeli indi.

Hava taşımacılığı konusunda uzman Alex Macheras Twitter’dan, ”Afrika’nın en büyük hava yolunun Addis Ababa’ya ulaştığında hala 37 bin fit seyir yüksekliğinde olması çok endişe verici. Uçak neden alçalmaya başlamamış? Pilotların ikisi de uyuya kalmış” yazdı.

İki pilotun da ‘pilot yorgunluğu’ndan muzdarip olduğunu düşündüğünü belirten Macheras, bunun yeni bir şey olmadığının altını çizdi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı, ikisinin de işten atılacağını ve hava yolları personelinin çalışma koşul ve kurallarıyla ilgili bir inceleme başlatılacağını umduğunu ifade ederken bazıları da pilotların çok fazla çalıştırılmış olabileceğini savunarak empati kurdu.

Bir hava trafik kontrolörü de, ”İnanın burada da oldu aynı şey” yazdı.

Hava yolu şirketi konuya ilişkin açıklama yapmadı.