Eve giren fok koltukta pinekledi, kediyi travmatize etti

Meraklı genç bir fok Yeni Zelanda’da kedi kapısında girdiği evde birkaç saat takılıp evin kedisine rahatsızlık verdikten sonra denize geri götürüldü.

Fotoğraf: Guardian

Mt Maunganui kentinde yaşayan Ross ailesi kıyıya 150 metre uzaklıktaki evlerinde çarşamba sabahı bir fok buldu.

İlginç bir tesadüf eseri deniz biyoloğu olan Phil Ross fokun ziyareti sırasında evde olmayan tek aile üyesinin kendisinin olmasını talihsizlik olarak tanımladı: “Evde deniz biyoloğu olmasının faydalı olacağı tek acil durum bu. Parlama şansımı kaybettim.”

Ross, eşinin sabah 6:00’dan önce evden çıkıp spora gittiğini, arabaya binerken bir ses duyduğunu ancak köpek havlıyordur diye düşünerek önemsemediğini anlattı. Birkaç saat sonra eve dönen eşinin fokla karşılaştığını söyledi.

Fokun kedi kapısından girdiğini anlatan Ross dışarıda kedileri Coco’yla karşılaştıklarını düşünüyor: “Kedi kendi alanı korumaya çalışmıştır, belli ki fok da bazı köpeklerin korktuğu gibi korkmamış. Coco kapısındaniçeri girince fok da onu takip etmiş olmalı.”

Anne Jenn üst katta uyuyan 10 ve 12 yaşındaki çocuklarını uyandırarak yeni pet’leri gösterdi.

Ardından doğal yaşamı koruma ekiplerine haber verildi. Bu esnada fok bir süre kanepede takıldıktan sonra Jenn dışarı çıkarmayı başardı: “Kibar bir foktu, eve dışkılamadı”

Bütün bunlar olurken kedi Coco komşunun evine geçmeyi tercih etti. Evine döndüğündeyse sahiplerinin aktardığına göre travmatize olduğu için bir süre aşağı inmeyi reddeti.