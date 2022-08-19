Erdoğan’ın ‘Bedel ödemeli’ dediği Kılıçdaroğlu’ndan yanıt: Kimse korkmasın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, yargılanması için hedef gösterdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yanıt gecikmedi: “Onun için mi davalarımızın hakimlerini değiştirdin? Bir de bana bedel ödetecekmişsin. Sen bu millete artık hiçbir bedel ödetemezsin.”

Fotoğraf: Diken/AA-Twitter

Erdoğan, Ukrayna dönüşü uçakta kendisine yakın gazetecilerin sorularını yanıtlarken “Bizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu’nda bile yok” diyen ve YSK’nin güvenirliğini tartışmaya açan Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak, şunları söylemişti:

“Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarına inanıyor musunuz? Adamın hayatı yalan. Bir şey bildiğinden değil. Tabii bana göre, YSK başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli. Yeri geliyor savcılara saldırıyor, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar, korkuyorlar. Anayasa’yla teminat altındasınız. Anayasa’da bununla ilgili ‘Kesinlikle yargıya yönelik bu tür beyanlarda bulunulamaz‘ diyor. İnşallah 2023’te milletim sandıkta buna bir kez daha dersini verecek.”

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın bu sözlerine Twitter’dan şöyle yanıt verdi: “’Kılıçdaroğlu yeri geliyor savcılara, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar’ demiş. Onun için mi davalarımızın hakimlerini değiştirdin? Bir de bana bedel ödetecekmişsin. Sen bu millete artık hiçbir bedel ödetemezsin. Kimse korkmasın.”