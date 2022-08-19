Kızılay’da ‘huzur hakkı’ keyfi: İki yöneticiye her ay ilave 36 asgari ücret

CHP Milletvekili Tekin Bingöl’ün açıkladığı verilere göre genel başkanlığı döneminde Kerem Kınık, Kızılay’a bağlı 12 şirkette yönetim kurulu başkanı olarak görev alırken, şirketlerin çatı kurumu Kızılay Yatırım’ın CEO’su İlyas Haşim Çakmak da 12 şirkette ‘yönetim kurulu başkan vekili‘ sıfatıyla görev yapıyor.

CHP’li Bingöl, Kınık ve Çakmak’ın, her ay 36 asgari ücret değerinde huzur hakkı elde ettiğini öne sürerken, Kızılay’da genel müdür/CEO koltuğunda oturan ve ‘profesyonel çalışan’ sıfatıyla ücret alan İbrahim Altan’ın da ayrıca beş şirketten yönetici olarak huzur hakkı elde ettiği öğrenildi.

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Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre Kızılay’a bağlı şirketlerdeki 42 kişiye yönetici sıfatıyla her ay huzur hakkı ödeniyor. Bunlardan 12’si ayrıca Kızılay bünyesinde ‘profesyonel çalışan’ olarak da ücret aldı.

Bingöl’ün açıkladığı Kızılay denetim raporlarına göre, ‘şirketler üzerinden yöneticilere sağlanan fayda’ ve ‘üst yönetime sağlanan menfaatler’ adı altında 2020’de 9 milyon 612 bin 108 TL, 2021’de 11 milyon 701 bin 833 TL değerinde huzur hakkı dağıtıldı. Ocak ve temmuzda asgari ücret düzenlemelerinin ardından huzur hakkı dağıtımının 2022’de 14 milyon 570 bin 982 TL’ye ulaşacağı tespit edildi. Kızılay’da şirketlerin kurulmasının ardından son üç yılda huzur hakkı ödemelerinin toplamı 35 milyon 884 bin 923 TL’ye ulaştı.