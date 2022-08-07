Kızılay’da yönetici maaşları: En yüksek maaş 39 bin lirayla AKP’li eski vekile

Yardım kuruluşu Kızılay’ın genel müdürlerinin temmuzda 27 bin ila 39 bin TL maaş aldığı, en yüksek maaşınsa eski AKP milletvekili Murtaza Yetiş’e verildiği ortaya çıktı.

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Sık sık tartışmalara konu olan Kızılay’ın yöneticilerine temmuzda ödenen maaşlara BirGün’den İsmail Arı ulaştı.

Buna göre en yüksek maaş Kızılay’ın Sağlık A. Ş. isimli şirketinin genel müdürü koltuğunda oturan Muhammed Murtaza Yetiş’e veriliyor. Aynı zamanda 24’üncü dönem AKP Adıyaman milletvekili olan Yetiş’e temmuzda 38 bin 600 TL maaş ödendi. Bu maaş asgari ücretin yaklaşık yedi katına denk geliyor.

Kızılay Yatırım Holding’de finansal işler müdürü Erdal Dursun’a 37 bin 519 TL, pazarlama ve kurumsal iletişim başkanı Zeynep Meltem Özeker’eyse 37 bin 397 TL maaş ödendi.

İdari ve mali işler genel müdürü Nurettin Hafızoğlu’na 34 bin 740 TL ödenirken, yönetişim ofisi başkanı Şemsi Kamile Canbay 34 bin 740 TL, Kızılay’ın toplumsal hizmetler genel müdürü Gazi Alataş’sa 34 bin 740 TL maaş aldı.

Şube genel müdürü, kurumsal gelişim grup direktörü, insan kaynakları grup direktörü ve iş geliştirme koordinatörüne 27 bin TL’nin üzerinde maaş verildi. Direktör unvanlı yöneticilerse 23 bin TL maaş aldı.