DMO ile BTK’ya yeni yönetim kurulu başkanları ve üyeler atandı

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) yönetim kurulu başkanlığına Mücahit Özdemir, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) başkanlığına da Ömer Abdullah Karagözoğlu atandı.

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Yeni atama kararları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

DMO’ya yeni yönetim kurulu başkanı olarak Mücahit Özdemir, yeni yönetim kurulu üyesi olarak da Uğur Sancarbaba atandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığı’na da atamalar yapıldı. Buna göre; yönetim kurulu başkanlığına Ömer Abdullah Karagözoğlu, üyeliklere de Orhan Öğe ve Hüsnü Kılıç atandı.

Bazı illere de yeni milli eğitim müdürleri atandı.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan görevden alındı, yerine Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük atandı. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Murat Ağar, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Ahmet Özdemir, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Hayati Telefoncu, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Hatice Özdemir atandı.

Resmi Gazete’de kara kuvvetleri komutanlıklarının general atamalarının listesi de yayımlandı.