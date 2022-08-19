Erdoğan’ı ‘çizdiği’ karikatürler kaldırılan ünlü sanatçı Latuff: Türkiye her şey olabilir ama demokrasi değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkındaki karikatürlerle ilgili Diken’de yer alan 10 haberin, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle silinmesine hükmedildi. Bu karikatürlerden bazılarının çizeri Carlos Latuff, karar için “Türkiye her şey olabilir ama demokrasi değil” dedi.

Erdoğan hakkındaki karikatürleri konu alan Diken’deki 10 haber İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin dünkü kararıyla kaldırıldı.

Bunlardan bazılarında Brezilyalı ünlü sanatçının Erdoğan’ı çizdiği karikatürler yer alıyordu.

Söz konusu haberlerin başlıkları şöyle:

Latuff, Zaman’a baktı, Erdoğan’ı gördü

Latuff bu kez Davutoğlu’nu ‘çizdi’: Politik başarısızlık halinde camı kırıp Kürtleri bombalayınız

Brezilyalı çizer Latuff’un 1 Kasım yorumu ‘sert’ oldu

Dünyaca ünlü karikatüristin ‘sansürlenen’ çizimlerinde, başrol Erdoğan’ın

Ünlü karikatürist Latuff’un kaleminden Erdoğan’ın Gazze çıkışı: Cepleri İsrail’le

Latuff, haberlerin kaldırılması kararını Twitter’da şöyle yorumladı: “Türk mahkemesi, Erdoğan’la ilgili karikatürleri içeren bazı paylaşımların sosyal medyadan silinmesine karar verdi. Daha önce söyledim ve yine söyleyeceğim. Karikatürlerin suç sayıldığı bir toplum demokratik bir toplum değildir ve elbette Türkiye her şey olabilir ama demokrasi değil.”