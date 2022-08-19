TL için risk büyüyor: Fed’in faiz artışında iki ihtimal öne çıktı

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, yüksek seyreden enflasyonu kontrol altına almak için faizleri artırmaya devam etmesi gerektiğini belirtti ama bunun ne büyüklükte ve hangi hızda olacağı konularında henüz fikir birliği yok.

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Uzun süredir hızla yükselen fiyat baskıları karşısında daha katı önlemler alınmasını destekleyen St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ekonominin güçlenmesi göz önüne alındığında eylülde 75 baz puan büyüklüğünde bir faiz artırımına yakın olduğunu söyledi.

Eylülde de 75 baz puan artırılması durumunda Fed faizleri art arda üç kez 75 baz puan yükseltmiş olacak.

Wall Street Journal’a konuşan Bullard, politika faizini yıl sonuna kadar Fed’in hedeflediği yüzde 3,75-4 aralığına çıkarmak istediğini belirtti.

Bullard’ın açıklamalarından önce de San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, kısa vadeli faizleri yıl sonuna kadar yüzde 3’ün biraz üzerine çıkarmanın ve 2023’deyse daha da yükseltmek için eylülde faizleri 50 ya da 75 baz puan artırmanın makul olacağını belirtti.

CNN International’a konuşan Daly, faiz artırımlarının hızının son aylarda keskin büyümeye işaret eden istihdam verilerine ve enflasyona bağlı olacağını belirtti. Daly, küresel ekonomide görülen yavaşlama göz önüne alındığında “Bu durumu dikkate almak ve politikayı gereğinden fazla uygulamadığımızdan emin olmak durumundayız” dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın 26 Ağustos’ta küresel merkez bankaları konferansındaki konuşmasıyla Fed’in gelecek aylarda atacağı adımlara dair daha fazla ipucu vermesi bekleniyor.

Şu anda politika faizi yüzde 2,25-2,50 aralığında bulunuyor.

Türkiye için risk büyüyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), daha önce Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkeleri, Fed’in faiz artışlarına karşı uyarmış, bu durumun sermaye çıkışlarını ve yerel para birimlerindeki kaybı hızlandırabileceğini vurgulamıştı.

TL gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında son bir, üç ve beş yıla bakıldığında her vadede açık ara en çok değer kaybeden para birimi.

TL’nin sadece 2021’deki kaybı yüzde 45’in üstünde. Yılbaşından bu yanaki kayıpsa yüzde 36 dolaylarında.

Türkiye, aynı zamanda G20 ve gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek enflasyona sahip ülke. Fed’in faizi artırması ve doların güçlenmesiyle Türkiye’de enflasyonun yükselişini hızlanabilir.