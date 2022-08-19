Diken’in ‘mülakatta torpil’ haberi Meclis’te: Bakan Ersoy’dan yanıt bekleniyor

Diken’de yayımlanan ‘Yine mülakatta torpil iddiası: Düşük puan alanlar atandı’ başlıklı haber Meclis gündemine taşındı. CHP milletvekilleri Alpay Antmen ve Mahmut Tanal verdikleri soru önergeleriyle iddiaları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sordu.

Diken’de yayımlanan haberle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 465 sözleşmeli personel alımı için başlattığı sürecin sonunda KPSS puanı yüksek adayların mülakatla elendiği ve elenen adayların itiraza hazırlandığı; bakanlığın yüksek sayıda başvuruya rağmen hedeflediği 465 personeli almadığı ortaya çıkmıştı.

Haberimizin ardından konu Meclis gündemine taşındı. CHP milletvekilleri Alpay Antmen ve Mahmut Tanal hazırladıkları soru önergeleriyle iddiaları Bakan Ersoy’a sordu.

Tanal’ın soru önergesinde Ersoy’a özetle şu sorular yöneltildi:

* Kütüphaneci pozisyonuna istihdam edilecek kişiler için aranan şartlar nelerdir?

* Açıklanan mülakat listesine söz konusu iş pozisyonu için aranan özellikleri taşımayan kişilerin dahil edildiği iddiası doğru mudur?

* Aranan kriterleri taşımayan kişileri mülakat listesine dahil eden kamu personeli hakkında soruşturma başlatılacak mıdır?

* Mülakat sonuç listesi açıklanmış mıdır?

Antmen’se soru önergesinde Ersoy’a şu soruları yöneltti:

* 2022’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kaç kişi alınmıştır? Bunların statüleri ve işe alınış tarihleri nelerdir?

* Bahsi geçen kişilerin KPSS puanı kaçtır? Bu kişilerin girdikleri mülakatlar nasıl ve kimler tarafından yapılmıştır? Mülakatlarda ilgili adaylara neler sorulmuştur?

* Kültür ve Turizm Bakanlığı’na girmek için başvuran ancak mülakatlarda elenen kişi sayısı kaçtır? Bu kişilerin KPSS puanları kaçtır?

* Bakanlığa girmeye hak kazanan adaylarla, elenen adayların olduğu KPSS puan sıralamasını yayınlamayı düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsanız bunun nedeni nedir? Neyden çekinilmektedir?

Ne olmuştu?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, başvuru tarihi 28 Mart-11 Nisan arasında olan kütüphaneci pozisyonu için 465 kişilik alım ilanı yayımlamıştı.

İlanda başvuru için belirlenen şartlar arasında 70 ve üzeri KPSS puanına sahip olmak, lisans düzeyinde eğitim veren bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden mezun olmak gibi şartlar sıralanmıştı.

İlanda ayrıca her ilin ayrı kontenjanı olacağı ve bu kontenjanın üç katı kadar adayın mülakata çağrılacağı belirtildi. Adaylardan istedikleri ili tercih etmeleri istenmişti.

Tercih sürecinin sona ermesinin ardından yayımlanan mülakat listesinde şartlar arasında belirtilen bölümlerden mezun olmayan iki adayın da olduğu görülmüş ve mülakata çağrılan adayların itirazlarıyla iki isim listeden çıkarılmıştı.

Bakanlığın mülakatı sonucunda elenen adaylar arasında KPSS puanı 80 ve üzeri olanlar olduğu, mülakatta 60 veya 65 puan verildiği ortaya çıkmıştı.