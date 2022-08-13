Yine mülakatta torpil iddiası: Düşük puan alanlar atandı

ALTAN SANCAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 465 sözleşmeli personel alımı için başlattığı sürecin sonunda KPSS puanı yüksek adaylar mülakatla elendi. Elenen adaylar itiraza hazırlanırken, bakanlığın yüksek sayıda başvuruya rağmen hedeflediği 465 personeli almadığı belirtildi.

Fotoğraf: Diken

Kültür ve Turizm Bakanlığı, son başvuru 28 Mart-11 Nisan arasında kütüphaneci pozisyonu için 465 kişilik için alım ilanı yayımladı.

İlanda başvuru için belirlenen şartlar arasında 70 ve üzeri KPSS puanı, lisans düzeyinde eğitim veren, bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden mezun olmak gibi şartlar sıralandı.

İlanda ayrıca her ilin ayrı kontenjanı olacağı ve bu kontenjanın üç katı kadar adayın mülakata çağrılacağı belirtildi. Adaylardan istedikleri ili tercih etmeleri istendi.

Tercih sürecinin sona ermesinin ardından yayımlanan mülakat listesinde şartlar arasında belirtilen bölümlerden mezun olmayan iki adayın da olduğu görüldü. Mülakata çağrılan adayların itirazlarıyla iki isim listeden çıkarıldı.

Tercih ettiği il fark etmeksizin, tüm adaylar Ankara Milli Kütüphane’de bulunan Yunus Emre Salonu’nda sözlü mülakata davet edildi. Her adayın mülakata gireceği tarih ve saat yine açık bir listeyle yayımlandı.

Mülakatta her adaya bir zarf seçtirildi ve seçilen zarftan çıkan ikisi ortak diğerleri farklı sorular adaylara yöneltildi.

Mülakata çağrılan ve İstanbul’u tercih eden adaylardan Halil Yavuz, mülakat ve sonrasında yaşananları Diken’e şöyle anlattı: “76 kişilik İstanbul kontenjanından mülakata 160 aday davet edilmişti. Bu 160 aday arasında 32’inci sırada bulunuyordum. 10 Ağustos’ta açıklanan sonuçlara göre dokuzuncu yedek olduğumu öğrendim. İstanbul’da dokuzuncu yedekle elenen arasında fark bulunmuyor.”

Yavuz’un KPSS puanınınsa 76 olduğu yine listelerden görülüyor. Öte yandan Telegram üzerinden bir araya gelen yüze yakın adaya göre, elenen adaylara sistematik şekilde 60 ya da 65 verildi.

Yine mülakatlar neticesinde şehirlerin belirlenen kontenjanından daha az sayıda personel alındı. Elenenler arasında birinci sırada yer alan adaylar da buluyor.

Aynı gün ve aynı saatte mülakat salonunda olan adayların iddiasına göre, mülakat sonucunda “Hiçbir soruyu cevaplayamadım” diyen aday atanırken, tüm soruları cevaplayanların atanmadığı da adayların iddiaları arasında.

Bakanlığın mülakatı sonucunda elenen adaylar arasında KPSS puanı 80 ve üzeri olanlar da bulunuyor. Fakat mülakat sonucunda 60 veya 65 puan alan adaylar atanmadı.

Atamalar sonucunda bakanlık ilanda belirtilen alım sayısına ulaşamazken, adaylar da yürütmeyi durdurma kararı almak için hukuki sürece hazırlanıyor.

Diken’e konuşan adaylardan Mehmet Bahattin Dündar, KPSS puanı 78 olmasına rağmen mülakatta 65 puan verilerek elendiği söyledi. Dündar ayrıca tercih ettiği Diyarbakır’da sekizinci sırada olmasına rağmen kendisi elenirken, 71 KPSS puanı alan bir başka adayın mülakatla atandığını belirtti.

KPSS puanı 72 olan Didem Kuyugöz de mülakatta 65 puan alarak elenen adaylar arasında. Kuyugöz’ün başvurduğu Bilecik için dört kişilik kadro açılırken ve Kuyugöz dördüncü sırada yer alırken açık kadrolar doldurulmadan alımlar sonlandırıldı.

Adaylardan Bahar Kürkaya da 76 KPSS puanı alıp mülakatta elenen adaylar arasında. Sekiz personel alınırken, başvuran aday sayısı 10’da kalan Çankırı’yı tercih eden Kürkaya, ikinci sırada yer almasına rağmen mülakatta elendiğini belirtti.

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal da sonuçlardan memnun olunmadığını dile getirdi.

Kartal’ın paylaşımı şöyle: “Mülakat sonuçları açıklandıktan sonra yazdığım tweete gelen yanıtlardan da anlaşılacağı üzere sonuçlardan kazananlar dışında memnun olan yok. Bence çok sayıda eleman alınan durumlarda en sağlıklısı ve de adaletlisi KPSS puanına göre atama yapılması en mantıklısı.”

Kartal’ın iddiasına göre, mülakatta hiçbir soruya doğru yanıt veremeyen adaylar torpille atandı.