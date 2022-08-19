Anket: Avrupa’da ‘öteki dünya’ya kim ne kadar inanıyor?

Dünya Değerler Araştırması’nın (WVS) yürüttüğü anket çalışmasına göre, Avrupa’da ölümden sonra yaşama, ruhun, cennet ve cehennemin varlığına inananların nüfusa oranı en yüksek yüzde 90.6’yla Türkiye’de, en düşük yüzde 9.4’le Danimarka’da bulunuyor.

Görsel: Diken

WVS’nin 2017-2020 yılları arasında yaptığı araştırma, Avrupa ülkelerinde yaşayan insanların dine ve ölümden sonraki yaşama dair inançlarını istatistiklerle sunuyor.

Türkiye’yi Bosna Hersek ve Romanya izliyor

Türkiye’de ankete yanıt verenlerin yüzde 90.6’sı cennet ve cehenneme inandıklarını söylüyor. Türkiye’yi yüzde 72’lik bir oranla Bosna Hersek izlerken; Romanya (yüzde 55.5) ve Polonya’da da (yüzde 53.4) katılımcıların yarısından çoğu cehenneme inanıyor.

En düşük Danimarka ve İskandinav ülkeleri

Ölümden sonra yaşama inanmayanların oranının en yüksek olduğu ülke ise Danimarka.

Katılımcıların yalnızca yüzde 9.4’ü inandıklarını söylüyor. Danimarka’nın bu düşük oranını İskandinav ülkeleri takip ediyor. İsveç’te yüzde 12.3’lük bir oran cennet ve cehennemin varlığına inandığını belirtirken İsveç’i yüzde 12.9 oranıyla İzlanda izliyor.

Fransa, Almanya, İspanya ve Britanya’da da inananların oranı düşük. Katılanların yalnızca yarısından az bir kısmı inandıklarını belirtiyor.

Katılan ülkelerin inanç oranına göre sıralamaları şöyle:

Türkiye: yüzde 90.6

Bosna Hersek: yüzde 72

Romanya: yüzde 55.5

Polonya: yüzde 53.4

Litvanya: yüzde 40.7

Makedonya: yüzde 47.5

Yunanistan: yüzde 44.3

Litvanya: yüzde 40.7

Hırvatistan: yüzde 40.1

İtalya: yüzde 38

Ukrayna: yüzde 39.9

Slovakya: 37.2

Belarus: yüzde 37.1

Rusya: yüzde 36.8

Sırbistan: yüzde 30.2

Portekiz: yüzde 26.1

Macaristan yüzde 25.7

İspanya: yüzde 25

Britanya: yüzde 23.9

Fransa: yüzde 23.5

Bulgaristan: yüzde 23.1

Avusturya: yüzde 22.9

Letonya: yüzde 22.2

Çek Cumhuriyeti: yüzde 16.2

Almanya: yüzde 15.7

Estonya: yüzde 15.1

Finlandiya: yüzde 14.5

Norveç: 14.2

İzlanda: yüzde 12.9

Hollanda: yüzde 12.9

İsveç: yüzde 12.3

Danimarka yüzde 9.4