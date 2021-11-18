Akşam Postası / 18 Kasım 2021

Faiz kararları ile enflasyon ve kur arasında nasıl bir ilişki var?
Geleneksel ekonomi teorisinde, faizlerin yüksek tutulmasının enflasyonu aşağı çekme ve ilgili ülkenin para birimini de güçlendirme yönünde bir etkisi olacağı düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise enflasyonu düşürmek için faizlerin indirilmesi görüşünü savunuyor.
Merkez Bankası’ndan 100 baz puanlık faiz indirimi
Ekonomistler faiz kararını nasıl yorumladı?
MB’nin swaplar hariç net rezervi eksi 35 milyar dolar
Düşeceğine inanan yok: Döviz mevduatları 235 milyar doların üzerine çıktı
Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aştı
Kurtulmuş: Asgari ücrette hakkaniyet, enflasyon oranı üstünde bir artış olması
‘Casusluk’ suçuyla tutuklanan çift, İsrail’e döndü
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla ‘askeri casusluk’tan tutuklanan İsrailli çift serbest bırakıldı. Ancak çiftin mahkeme kararı sonrası mı serbest bırakıldığı bilinmiyor.
Demirtaş’tan ‘helalleşme’ yazısı: Yürekten destekliyorum
HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çıkışı hakkında “Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını toplumsal uzlaşma ve ülkemizin iç barışı açısından çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum” dedi.
Kılıçdaroğlu: Artık dur Erdoğan! Hemen seçim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çattı.
Danıştay da ‘İstanbul Sözleşmesi’ni unutun’ dedi
Danıştay, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesiyle ilgili cumhurbaşkanı kararının durdurulması yönündeki talepleri reddetti.
Salgında 67 eczacı 23 eczane çalışanı hayatını kaybetti
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Covid-19 nedeniyle 67 eczacı ve 23 eczane çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlık örneklerle anlattı: İkizler pozitifse ne yapılır, aşılı öğrenci izolasyona alınır mı
Araştırma: Maske takmak Covid-19 insidansını yüzde 53 oranında düşürüyor
AstraZeneca’nın Covid-19 ilacı, yüzde 83 koruma sağlıyor
En çok kullanılan şifreler belli oldu
Güvenli şifre konusundaki tüm uyarılara rağmen dünyada en çok kullanılan, tahmin edilmesi en basit olanlardan biri: ‘123456.’ Yaygın olarak kullanılan diğerlerinin de çok güvenli olduğu söylenemez!
Avrupa’nın en yaşlısı Süper Lig
UEFA ülke puanı klasmanındaki ilk 20 ülkede bu sezon yapılan maçlar baz alındığında, en yüksek yaş ortalaması Türkiye’ye ait.
Elektrikte kademeli fatura dönemi
AKP, elektrik faturalarından TRT payı ve enerji fonunu kaldıran yasayı Meclis’e sundu. Teklifte, elektrik faturalarında kademeli sistem de öngörülüyor.
Bakanlık: Döviz alım-satımında serbest piyasaya müdahale yok
Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz alım satımının piyasada serbestçe yapıldığını, bu konudaki düzenlemeyle serbest piyasaya müdahalenin söz konusu olmadığını bildirdi.
‘How I Met Your Father’ın yayın tarihi belli oldu
Televizyon tarihinin en sevilen komedi dizilerinden ‘How I Met Your Mother’dan yola çıkan ‘How I Met Your Father‘ın yayın tarihi belli oldu.