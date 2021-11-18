Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 18 Kasım 2021

Faiz kararları ile enflasyon ve kur arasında nasıl bir ilişki var?

Fotoğraf: Diken

Geleneksel ekonomi teorisinde, faizlerin yüksek tutulmasının enflasyonu aşağı çekme ve ilgili ülkenin para birimini de güçlendirme yönünde bir etkisi olacağı düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise enflasyonu düşürmek için faizlerin indirilmesi görüşünü savunuyor.

Merkez Bankası’ndan 100 baz puanlık faiz indirimi

Ekonomistler faiz kararını nasıl yorumladı?

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‘Casusluk’ suçuyla tutuklanan çift, İsrail’e döndü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla ‘askeri casusluk’tan tutuklanan İsrailli çift serbest bırakıldı. Ancak çiftin mahkeme kararı sonrası mı serbest bırakıldığı bilinmiyor.


Demirtaş’tan ‘helalleşme’ yazısı: Yürekten destekliyorum

Fotoğraf: Reuters

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çıkışı hakkında “Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını toplumsal uzlaşma ve ülkemizin iç barışı açısından çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu: Artık dur Erdoğan! Hemen seçim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çattı.

Meteorolojiden yağmur uyarısı

Danıştay da ‘İstanbul Sözleşmesi’ni unutun’ dedi

Danıştay, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesiyle ilgili cumhurbaşkanı kararının durdurulması yönündeki talepleri reddetti.

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Salgında 67 eczacı 23 eczane çalışanı hayatını kaybetti

Fotoğraf: DHA

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Covid-19 nedeniyle 67 eczacı ve 23 eczane çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

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En çok kullanılan şifreler belli oldu

Güvenli şifre konusundaki tüm uyarılara rağmen dünyada en çok kullanılan, tahmin edilmesi en basit olanlardan biri: ‘123456.’ Yaygın olarak kullanılan diğerlerinin de çok güvenli olduğu söylenemez!

İBB yeni telefon uygulaması ‘İstanbul Senin’i tanıttı

Avrupa’nın en yaşlısı Süper Lig

UEFA ülke puanı klasmanındaki ilk 20 ülkede bu sezon yapılan maçlar baz alındığında, en yüksek yaş ortalaması Türkiye’ye ait.

Elektrikte kademeli fatura dönemi

AKP, elektrik faturalarından TRT payı ve enerji fonunu kaldıran yasayı Meclis’e sundu. Teklifte, elektrik faturalarında kademeli sistem de öngörülüyor.

Bakanlık: Döviz alım-satımında serbest piyasaya müdahale yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz alım satımının piyasada serbestçe yapıldığını, bu konudaki düzenlemeyle serbest piyasaya müdahalenin söz konusu olmadığını bildirdi.

Özhaseki ‘geri bastı’: Sapkınlıkları tasvip etmemiz asla mümkün değildir

‘How I Met Your Father’ın yayın tarihi belli oldu

Televizyon tarihinin en sevilen komedi dizilerinden ‘How I Met Your Mother’dan yola çıkan ‘How I Met Your Father‘ın yayın tarihi belli oldu.

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Elektrikte kademeli fatura dönemi

AKP, elektrik faturalarından TRT payı ve enerji fonunu kaldıran yasayı Meclis’e sundu. Teklifte, elektrik faturalarında kademeli sistem de öngörülüyor.

En çok kullanılan şifreler belli oldu

Güvenli şifre konusundaki tüm uyarılara rağmen dünyada en çok kullanılan, tahmin edilmesi en basit olanlardan biri: ‘123456.’ Yaygın olarak kullanılan diğerlerinin de çok güvenli olduğu söylenemez!