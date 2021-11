Salgında 67 eczacı 23 eczane çalışanı hayatını kaybetti

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Covid-19 nedeniyle 67 eczacı ve 23 eczane çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın yazılı açıklamasından aktardığına göre Saydan, Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan Covid-19’un, 5 milyonun üstünde kişinin ölümüne neden olduğunu, virüsün dünya genelinde 255 milyondan kişiye bulaştığını anımsattı.

Covid-19’la mücadelede büyük risk altındaki mesleklerden birinin eczacılık olduğuna işaret eden Saydan şu ifadeleri kullandı: “Covid-19 polikliniklerinde çalışanlardan sonra en büyük riski eczacılar yaşıyor. Bugüne kadar 67 meslektaşımız ve 23 eczane çalışanımız Covid-19’dan hayatını kaybetti. Halkımızın ilk adımda ulaştığı sağlık kuruluşu eczaneler olduğu için ülke genelinde bu virüsten etkilenen eczacı ve eczane çalışanları sayısı giderek artıyor.”

Saydan, eczacı ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının önüne geçilmesi gerektiğini de belirterek şöyle devam etti: “Ekonomik sorunlarımızın yanı sıra bir de eczacıya uygulanan şiddetle baş etmeye çalışıyoruz. Neredeyse her gün yaşadığımız ya da şahit olduğumuz şiddet olayları eczacıların can güvenliğinin ciddi anlamda korunamadığını gözler önüne seriyor. Bunun son örneği Gaziantep’teki bir eczanemizde nöbet hizmeti sırasında yaşandı. Eczanelere yönelik yaşanan şiddet ve hırsızlık gibi olaylar yüzünden özellikle gece nöbet tutan eczacıların can güvenliği tehlikede.”

Eczacıların can ve mal güvenliğinden endişe ettiğini kaydeden Saydan, silahlı saldırı, hırsızlık, darp ve gasp gibi olaylardan dolayı can korkusu yaşadıklarını,gGece nöbetlerinde yaşanan sorunlara yönelik hala kalıcı bir çözüm bulunamadığını anımsatarak gerekli tedbirlerin hayata geçirilmesini talep etti.