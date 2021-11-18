İBB yeni telefon uygulaması ‘İstanbul Senin’i tanıttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kurumsal hizmetlerine erişim sağlayan telefon uygulaması ‘İstanbul Senin‘in tanıtımı yapıldı.

Fotoğraf: İBB

Uygulama hakkında bilgi veren İBB Başkanı Ekram İmamoğlu iki yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtti: “16 milyonun sesine ve iradesine her an kulak vereceğimiz bir süper uygulamayı hizmete alıyoruz. Bu mobil uygulama, bugün onlarca mobil uygulamayı içinde barındıran, yarın yüzlerce, binlerce uygulamanın İstanbullu ile buluşacağı bir ‘Süper uygulama’. Bu şehrin dijital dönüşüm yolculuğunu mümkün kılmak için geliştirilmiş, global çapta bir inovasyon.”.

İmamoğlu uygulamanın kullanılabileceği alanları şöyle sıraladı:

*İETT, şehir hatları ve metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbullular, ‘İstanbul Senin’deki dijital İstanbul Kart sayesinde, plastik İstanbulkartlarını yanlarında taşımalarına gerek olmadan seyahat edebilecek.

*İstanbullular İSKİ ve İGDAŞ faturalarını diledikleri yer ve zamanda cep telefonlarından kolayca ödeyebilecek.

*‘Söz Senin’ mini uygulamasıyla şehirle ilgili fikirleri olan, şehrin geleceğine yön vermek isteyen İstanbullular, kolayca fikirlerini paylaşacak ve yönetimin kararlarına katılabilecek.

*‘Otobüsüm Nerede’ mini uygulamasıyla, şehrin herhangi bir yerinde otobüs beklemekte olan İstanbullular, otobüslerinin tam olarak kaç dakika sonra beklemekte oldukları durakta olacağını görebilecek.

*Tiyatro ve müzik başta olmak üzere kültürel etkinlikliklerden haberdar olup ve diledikleri yerden bilet alabilecek.

*Yardımseverler, bir iyilik hareketi haline gelen ‘Askıda Fatura’ icraatımızın mini uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine destek olabilecek.

*‘Çözüm Merkezi’ mini uygulamasıyla kendileri, mahalleleri, sokaklarıyla ilgili ihtiyaç veya sorunları varsa, bunları bize anında iletip çözüm isteyebilecekler.

*Kullanıcılar; dijital kimlik, dijital cüzdan ve dijital sözleşmeyi birlikte kullanabilecek. Yani, kimlik bilgilerinizi, İstanbul Kartınız ve kredi kartlarınızı, bu uygulamanın içinde saklayabileceksiniz.

Uygulamadan taksi ihtiyacı sorulacak

İmamoğlu İstanbul’un en güncel sorunlarından taksi yetersizliğine de değindi: “Hani birileri diyor ya ‘Taksiye bu şehrin ihtiyacı yok’ İstanbul Senin uygulamasından soracağız vatandaşlarımıza; ihtiyaç var mı yok mu? Anında cevap verecek. Yani bu, aynı zamanda bir özeleştiri mekanizması. Biz de vatandaşımızla orada anında yüzleşiyor olacağız.”

Uygulamanın kullanıcı güvenliğinin en yüksek seviyede olduğunu savunan İmamoğlu, “İstanbul Senin’de kullanıcı verisi, sadece ve sadece kullanıcıya aittir ve İBB dahil hiçbir kurum ve kişi, kullanıcı verisine erişemez” dedi.