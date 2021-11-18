Danıştay da ‘İstanbul Sözleşmesi’ni unutun’ dedi

Danıştay, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesiyle ilgili cumhurbaşkanı kararının durdurulması yönündeki talepleri reddetti.

Türkiye, cinsiyet eşitliğine dayalı ve kadına şiddeti caydırma amaçlı İstanbul Sözleşmesi’nden 20 Mart’ta cumhurbaşkanı kararıyla çekilmişti. Ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluş kararı kınamıştı. Kadın hakları savunucuları birçok ilde eylem düzenlemişti.

CHP ve İYİ Parti dahil siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu karara dava açarak iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını istemişti. Danıştay 10’uncu Dairesi, talepleri reddetmişti.

Dosya, itirazlar üzerine Danıştay’ın en üst karar organı İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşındı. Kurul, da tüm itirazları oy çokluğuyla reddetti.

Karar sonrası, Danıştay 10’uncu Dairesi’nin çekilme kararının yürütmesinin durdurulmasının reddi yönünde verdiği karar kesinleşti.

Danıştay kararında, sözleşmenin 80’inci maddesinin yürütme organına, yani cumhurbaşkanına fesih yetkisi verdiği vurgulandı.

Kararda, Anayasa’nın 104’üncü maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğu belirtilerek, “Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir” dendi.