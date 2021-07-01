Kadınlardan İstanbul Sözleşmesi eylemi

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden resmen çekilmesinin ardından İstanbul dahil birçok kentte kadınlar eylem yapıyor.

Fotoğraf: Twitter

Türkiye, cinsiyet eşitliğine dayalı ve kadına şiddeti caydırma amaçlı İstanbul Sözleşmesi’nden 20 Mart’ta cumhurbaşkanı kararıyla çekilmişti. Ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluş kararı kınamıştı. Kadın hakları savunucuları birçok ilde eylem düzenlemişti. Karar bugün itibariyle resmileştirmişti.

İstanbul’da çok sayıda kadın, Taksim Tünel’de bugün akşam saatlerinde bir araya geldi. Kadınlar, ‘Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz’, ‘Asla yalnız yürümeyeceksin‘ ve ‘İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz’ sloganlarını attı.

Önlerine polis barikatı kurulan kadınların ‘İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz, bizim için bitmedi’ yazılı dev bir pankart açtığı görüldü.

Kadınlar İstiklal Caddesi’nde toplanmaya devam ediyor.