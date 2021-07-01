TÜSİAD’dan İstanbul Sözleşmesi çağrısı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye’nin resmi olarak İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi nedeniyle yayınladığı mesajında hükümete çağrı yaptı.

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Türkiye, cinsiyet eşitliğine dayalı ve kadına şiddeti caydırma amaçlı İstanbul Sözleşmesi’nden 20 Mart’ta cumhurbaşkanı kararıyla çekilmişti. Ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluş kararı kınamıştı. Kadın hakları savunucuları birçok ilde eylem düzenlemişti. Karar bugün itibariyle resmileştirmişti.

Twitter hesabından yazılı açıklama paylaşan dernek, sözleşmeye geri dönülmesini talep etti. Açıklamada, yeni yargı paketine de eleştiride bulunuldu.

Kadına ve çocuğa şiddete sıfır tolerans anlayışının yerleşmesinde etkin bir araç olan İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönmeliyiz.#İstanbulSözleşmesiYaşatır — TÜSİAD (@TUSIAD) July 1, 2021

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Kadına ve çocuğa şiddete sıfır tolerans anlayışının yerleşmesinde etkin bir araç olan İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönmeliyiz. Vicdanları yaralayan Elmalı Davası, mağdur çocukları koruma mekanizmalarının yetersizliğini göstermektedir. Getirilen her düzenleme ve uygulamaya ‘şiddete sıfır tolerans’ anlayışı ile yaklaşılması, kadınların ve çocukların güven içinde yaşayacağı iklimin güçlendirilmesi şarttır.

4’üncü Yargı Paketi’nde tüm suçlarda tutuklama için somut delillerin aranması insan hakları açısından olumludur. Ancak cinsel suçlar ve çocuk istismarında tutukluluğun zorlaştırılması cezasızlık algısı yaratacak, mağdur kadınlar ve çocukları daha fazla şiddetle baş başa bırakacaktır. Pakette, eşe karşı işlenen öldürme ve şiddet suçlarındaki cezayı artırıcı nedenlerin boşanılan eşi de kapsaması olumlu olmakla birlikte, yakın ilişkide bulunulan ve bulunulmuş her birey için geçerli olması sağlanmalıdır.”