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Yaramazlara biraz batar!

Yargı paketinden ‘hayat tarzına müdahale’ çıktı: Nikahlı-nikahsız kadın ayrımı var

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, 23 Haziran’da TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen 4’üncü Yargı Paketi’nde nikahlı ve nikahsız kadın ayrımı yapıldığını belirterek, “Nikahsız yaşadığı erkeklerden şiddet gören ve eski erkek arkadaşları tarafından takip, taciz terörüne maruz bırakılan kadınlar korumasız bırakılıyor” dedi.

Fotoğraf: Twitter

Hukuk profesörü Kaboğlu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni “Bir hukuk ve yargı reformunun asgari gereklerini bile yansıtmaktan çok uzak” ifadesiyle eleştirdi.


ANKA’nın haberine göre, Kaboğlu yazılı açıklamasında şunları söyledi:

‘Hayat tarzına müdahale’

“Teklif, kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının fail tarafından boşandığı eşine karşı işlenmesi halini; bir ceza artırım sebebi haline getirmektedir. Buna karşın, İstanbul Sözleşmesi’nin de gerektirdiği şekilde, bu suçların evli olmadan aynı evde yaşayan bireyler hatta imam nikâhlılar arasında işlenmesi halinin ceza artırım sebebine çevrilmemesi; nikahsız şekilde beraber yaşadığı erkekten şiddet gören kadınları korumaya değer bulmamak ve onların hayat tarzına müdahale etmek anlamına gelmektedir.

‘Taciz terörüne maruz bırakılan kadınlar korumasız’

Ayrıca, AKP, İnsan Hakları Eylem Planı’nda ısrarlı takip suçunu yasalaştıracağı vaadinde bulunmuş olmasına rağmen, teklife bu suçu koymamış ve özellikle ayrıldığı eski erkek arkadaşları tarafından bir takip ve taciz terörüne maruz bırakılan kadınları korumasız bırakmaya devam etmiştir.”

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