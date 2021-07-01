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Yaramazlara biraz batar!

ABD’li sözcüye göre İstanbul Sözleşmesi kararı ‘derin hayal kırıklığı’

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini ‘derin hayal kırıklığı’ olarak yorumladı.

Fotoğraf: Emre Orman / csgorselarsiv.org

Türkiye, cinsiyet eşitliğine dayalı ve kadına şiddeti caydırma amaçlı İstanbul Sözleşmesi’nden 20 Mart’ta cumhurbaşkanı kararıyla çekilmişti. Ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluş kararı kınamıştı. Kadın hakları savunucuları birçok ilde eylem düzenlemişti. Karar bugün itibariyle resmileştirmişti.


ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, ‘İstanbul Sözleşmesi bizim’ yazılı maske takarak Türkiye’nin kararına tepki göstermişti.

Twitter’dan paylaşım yapan ABD’li sözcü, Türkiye’nin çekilme kararını ‘derin hayal kırıklığı’ diye tanımlarken, bunun ‘kadına kadına şiddeti sona erdirmeye yönelik uluslararası çaba için geri adım’ olduğunu dile getirdi.

Price, paylaşımında “Devletleri cinsiyete dayalı her türlü şiddeti önlemeye ve bunlara karşı tepkilerini güçlendirmeye çağırıyoruz” ifadesine yer verdi.

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