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Yaramazlara biraz batar!

Meteorolojiden yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. 11 il için de yağmur uyarısı geldi.

Batı Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul’un Anadolu Yakası, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyi, Antalya’nın iç kesimleri, Burdur’un doğusu, Isparta’nın güneyi ile Konya ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Pus ve sis uyarısı

İç ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililere ve vatandaşlara uyarı yapıldı.

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