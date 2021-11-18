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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlık: Döviz alım-satımında serbest piyasaya müdahale yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz alım satımının piyasada serbestçe yapıldığını, bu konudaki düzenlemeyle serbest piyasaya müdahalenin söz konusu olmadığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e yönelik bazı yorumların yapıldığı anımsatıldı.


Bu tebliğle, Hazine Müsteşarlığı’na ‘işlem limiti belirleme’ yetkisi de verilmişti.

Açıklamada, düzenlemeyle döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limitinin 100 doların üstü ve karşılığı Türk lirası olarak yeniden belirlendiğini kaydedildi.

Bakanlık şunları aktardı: “Söz konusu değişiklikte ‘işlem limitlerini belirlemeye’ ifadesi sadece kimlik ibrazına yönelik olup, bu ifade 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade etmektedir. Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir.”

Döviz bürolarında kimlik zorunluluğu esnetildi

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