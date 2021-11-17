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Yaramazlara biraz batar!

Döviz bürolarında kimlik zorunluluğu esnetildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen ay getirilen döviz işlemlerinde kimlik ibraz etme zorunluluğunu esnetti. Buna göre sadece 100 dolar ve üzerindeki işlemlerde kimlik beyanı zorunlu olacak.

Fotoğraf: AA

Bakanlık döviz bürolarındaki tüm işlemlere kimlik tespiti zorunluğu getirmişti. Kimlik tespiti zorunluluğu daha önce 45 bin dolar ve üzeri işlemlerde yapılıyordu.


Yeni tebliğ Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bakanlık geçen ay getirilen düzenlemenin basında yer bulmasının ardından, ‘kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla böyle bir adım atıldığını’ savunmuştu.

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