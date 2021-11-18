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Yaramazlara biraz batar!

‘QAnon Şamanı’na hapis cezası

ABD’nin başkenti Washington’daki ‘kongre binası baskını’nın baş aktörlerinden, ‘QAnon Şamanı’ olarak bilinen Jacob Chansley’ye hapis cezası verildi.

Fotoğraf: AA

Başkanlık seçiminin ardından Kongre, Joe Biden’ın zaferini onaylamak için 6 Ocak’ta toplanmıştı. Ancak o gün çok sayıda Donald Trump taraftarı polis engelini aşarak binaya girmişti.


Jacob Chansley, Senato kürsüsüne oturmuş, megafonla kongre üyelerinin dışarı çıkartılmasını istemişti. Ocak ayından beri tutuklu Chansley, eylülde ‘federal işleyişi engelleme’ suçlamasını kabul etmişti.

AA’nın haberine göre Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Royce Lamberth, sanığa üç yıl beş ay hapis cezası verdi.

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