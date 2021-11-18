Yırca direnişi: Köylüleri döven güvenlik görevlilerine 10’ar yıl hapis cezası

CANAN COŞKUN

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Yırca köyünde Kolin grubunun binlerce zeytin ağacını keserek termik santral yapmasına karşı çıkan köylüleri döven dört özel güvenlik görevlisinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, iki sanığı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İlk yargılamanın hükmü bozuldu

Vergi muafiyeti sağlanan beş firmadan Kolin grubu, 2014 yılında acele kamulaştırma kararıyla Yırca’da zeytinlik alana termik santral kurmak istemiş, köylüler de buna karşı durmak için yürütmeyi durdurma ve iptal davası açmıştı. Dava henüz sürerken Kolin grubu 6 bin 600 aşağı kesmiş, bunun üzerine köylülerle özel güvenlik görevlileri arasında arbede çıkmıştı. Arbedede güvenlik görevlileri köylülere cop ve biber gazıyla saldırmıştı. Dövülen dört kişinin şikayeti üzerine görevliler hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla dava açılmıştı. İlk yargılamada tüm sanıklar hakkında ayrı ayrı altı yıl sekiz ay hapis cezasına hükmedilmişti. Ancak istinaf mahkemesi bu kararı bozmuş, dava dosyası yerel mahkemeye geri gönderilmişti.

İkinci yargılamanın karar duruşması bugün (18 Kasım 2021) Soma 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Mahkeme, sanıklar Engin Er ve Barış Aksun’u müştekiler Kamile Çiftçi, Kerem Özkılınç ve Mehmet Öksüz’e yönelik eylemleri nedeniyle ayrı ayrı 10’ar yıl hapis cezasına mahkum etti. Sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmedi.

Hükmün açıklanması geri bırakıldı

Mahkeme, sanık Sinan Kut’un suça yardım ettiğini belirterek cezada indirime gitti ve ayrı ayrı 10’ar ay hapsine hükmetti. Ancak ‘sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyeti olmaması, işlenen suç nedeniyle herhangi bir zararın bulunmaması ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşması’ nedeniyle mahkumiyetin açıklanması geri bırakıldı. Kut, beş yıl süre denetime tabi tutulacak.

Sanık Ali Bilik’in ise suçu işlemediğinin sabit olması nedeniyle beraatine hükmedildi.