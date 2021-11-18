Özhaseki ‘geri bastı’: Sapkınlıkları tasvip etmemiz asla mümkün değildir

Beş gün önce LGTBİ+ bireyler için “Madem Allah yaratmış, hepsinin başımızın üzerinde yeri var” diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ‘sözlerinin başka mecralara çekildiğini’ öne sürerek “Sapkınlıkları tasvip etmemiz asla mümkün değildir” dedi.

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TV100’de 13 Kasım’da yayınlanan ‘Deniz Tural ile Siyasetin Ev Hali’ programına katılan Özhaseki, LGBTİ+’larla ilgili düşüncelerinden şöyle bahsetmişti: “Madem Allah yaratmış, hepsinin başımızın üzerinde yeri var. Onu Cenab-ı Hakk’ın yarattığı bir emanet gibi görmek her kulun vazifesi diye düşünüyorum. Her inançlı insanın işi diye düşünüyorum. Onun dışında bana göre saygı duymak ve tercihlerine sonuna kadar saygılı olmaktan başka elimizden bir şey gelmez.”

Özhaseki, yazılı açıklamasında sözlerinin arkasında olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Çok uzun süren bir röportaj yayın süresi dikkate alınarak kısaltıldığında bazen vermek istediğiniz ana mesaj kayboluyor. Meramımın tam anlaşılması için bir kez daha açıkça sözlerimi tekrarlıyor ve sözlerimin de arkasında olduğumu ifade ediyorum. Kainatı ve insanları Allah yaratmıştır. Yaratan hiçbir şeyi boş ve anlamsız yaratmamıştır. Yaratılan her şeyde bir hikmet vardır.

İnsanoğlu için yaratılıştan gelen farklılığın ve rahatsızlığın (hünsa) kınanacak bir tarafı yoktur. Onlara saygı duymak esastır ve başımızın üstünde yeri vardır. Ancak sonradan yapılan, geleneklerimize, göreneklerimize, inanç değerlerimize aykırı olarak tercihen yapılan ve aile kurumumuzu ifsat eden birtakım sapkınlıkları tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Konuşmamın bütününde verdiğim ve anlatmak istediğim mesaj buydu.”

AKP iktidarı, LGTBİ+ karşıtlığıyla biliniyor.