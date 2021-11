Özhaseki’den LGBTİ çıkışı: Madem Allah yaratmış, başımızın üzerinde yerleri var

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, LGTBİ’ler için “Madem Allah yaratmış, hepsinin başımızın üzerinde yeri var” dedi.

TV100’de 13 Kasım’da yayınlanan ‘Deniz Tural ile Siyasetin Ev Hali’ programına katılan Özhaseki, LGBTİ’lerle ilgili düşüncelerinden bahsetti. AKP’li yönetici, bir hikaye anlatmasının ardından, Allah’ın hiçbir şeyi lüzumsuz yere yaratmadığını, her yarattığında bir hikmet bulunduğunu söyledi.

Özhaseki, “O yüzden ‘Şunu yok ederdim, bunu yok ederdim’ olmaz” derken, hayatın zıtlıklar üzerine kurulduğunu kaydetti.

AKP’li yönetici sözlerini şöyle sürdürdü: “Allah her şeyi bir denge üzerine yaratmıştır. Madem Allah yaratmış, hepsinin başımızın üzerinde yeri var. Onu Cenab-ı Hakk’ın yarattığı bir emanet gibi görmek her kulun vazifesi diye düşünüyorum. Her inançlı insanın işi diye düşünüyorum. Onun dışında bana göre saygı duymak ve tercihlerine sonuna kadar saygılı olmaktan başka elimizden bir şey gelmez.”

AKP iktidarı, LGTBİ karşıtlığıyla biliniyor.