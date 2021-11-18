Elektrikte kademeli fatura dönemi

AKP, elektrik faturalarından TRT payı ve enerji fonunu kaldıran yasayı Meclis’e sundu. Teklifte, elektrik faturalarında kademeli sistem de öngörülüyor.

Elektrik faturalarında TRT payı ve enerji fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla mesken abonelerinin elektrik faturasında yıllık yaklaşık 930 milyon liralık indirim bekleniyor.

Kesintilerin kaldırılmasının 100 liralık bir faturaya etkisinin ise ortalama üç lira civarında olması bekleniyor.

Konuyla ilgili meclise sunulan yasa da başka düzenlemeler de var.

Buna göre yeni düzenlemeyle hanelerin gerekli enerji ihtiyaçlarının ortalaması kadar elektrik tüketimi için daha ucuz tarife belirlenecek. Daha fazla elektrik tüketen aboneler içinse daha pahalı olacak şekilde yeni bir tarife belirlenecek. Ortalama tüketimin belirlenmesi konusunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) çalışma yürütecek.

‘Amaç enerji verimliliğini arttırmak’

Maddenin gerekçesi şöyle anlatıldı: “Madde ile enerji verimliliğini arttırmak amacıyla aynı abone grubunda yer alsa bile maliyet bazlı tarife metodunun yanında elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik edici, benzer abone gruplarında fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması amaçlanmaktadır. Bu düzenleme ile maliyetler için bir çalışma yapılması, gerekli olan abone grubu için normal tüketim miktarına uygun olarak bir kademe belirlenmesi ve oluşan tüketim artışından kaynaklanan ilave maliyetlerin bu kademe üstünde tüketim yapan aynı abonelere yansıtılması amaçlanmaktadır.”