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Yaramazlara biraz batar!

AstraZeneca’nın Covid-19 ilacı, yüzde 83 koruma sağlıyor

AstraZeneca, Covid-19 antikor ilacının aşıların etkili olmadığı kişilerde virüs kapma riskini, altı aylık bir periyodda yüzde 83 azalttığını ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters

Merkezi Britanya’da bulunan ilaç üreticisi şirket yürüttüğü diğer bir çalışmada, AZD7442 adlı ilacın ilk semptomların görülmeye başlanmasından sonra üç gün içinde daha yüksek bir dozda alınması halinde, hafif ila orta derecedeki Covid-19 semptomların ağırlaşmasını yüzde 88 oranında azalttığını açıkladı.


Uzun dönemli denemelerden gelen bu sonuçlar, Pfizer’in yanı sıra AstraZeneca’nın hem corona virüs aşısı hem de hapı üretebilen az sayıda üreticiden biri olmasını sağlayacak gibi görünüyor.

Şirket, ilacın sağladığı ‘asıl yararın‘ tedavi olarak kullanılmaktansa corona virüse karşı bir önlem olarak alınması olduğunu belirtmişti.

Şirketin yönetim kurulu başkan yardımcısı Mene Pangalos, şunları söyledi: “Bu yeni veriler, AZD7442 ilacının Covid-19’un önlenmesi ve tedavisinde önemli bir fark yaratma potansiyelini destekleyen ve artmaya devam eden kanıtlara katkıda bulundu.

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