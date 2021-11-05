Pfizer’e göre Covid-19 ilacı hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 89 azaltıyor

Pfizer Covid-19 ilacının yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve can kaybını yüzde 89 oranında azalttığını duyurdu.

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Covid-19 tedavisini, dolayısıyla pandeminin gidişatını değiştirebilecek gelişmeyi duyuran ilaç devi, etkinliğin çok yüksek çıkması nedeniyle klinik deneylere daha fazla hasta almayacağını ifade etti.

İlacın acil kullanım onayı için ABD düzenleme otoritesi İlaç ve Gıda Dairesi’ne (FDA) sonuçlar en kısa zamanda teslim edilecek.

1219 hastada denenen Paxlovid isimli ilaç emptomların başlamasından sonra üç ila beş gün içinde alınıyor. Beş gün süren tadavinin sonunda Covid-19 hastalarında hastaneye yatışın büyük oranda engellendiği görüldü.

Toplamda söz konusu ilaçla tedavisi başlanan hastaların yalnızca yüzde 0,8’i hastaneye kaldırıldı, hiçbiri hayatını kaybetmedi. Buna karşılık plasebo verilen hastaların yüzde 7’si hastaneye kaldırıldı ya da hayatını kaybetti.

İlaç virüsün vücutta çoğalmasına engel oluyor.

Paxlovid, ABD merkezli ilaç devi Merck’in Covid-19’un ağır etkilerini ve ölüm oranlarını yüzde 50 oranında azaltan molnupiravir adlı ilacından sonra hastalığın tedavisi için umut vadeden ikinci ilaç oldu.