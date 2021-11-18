Düşeceğine inanan yok: Döviz mevduatları 235 milyar doların üzerine çıktı

Döviz kurları rekor üzerine rekor kırarken, döviz mevduatları 2 milyar dolar daha arttı.

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Toplam döviz mevduatlarındaki rekor 10 Eylül işlem haftasında 238 milyar doların aşılmasıyla kaydedilmişti.

Merkez Bankası’nın verilerine göre 12 Kasım haftasında döviz mevduatları 235,17 milyar dolara yükseldi. 5 Kasım haftasında bu oran 233,30 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Doların henüz 10 lirayı aşmadığı 12 Kasım haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları 847 milyon dolar artışla 143,7 milyar dolara yükseldi.

Tüzel kişilerin döviz mevduatları ise 1 milyar dolar artışla 91,5 milyar dolara ulaştı.

Parite etkisinden arındırılmış veri setine bakıldığında ise gerçek kişilerin döviz mevduatlarında toplam mevduatlarda artışın 1,5 milyar dolar olduğu izlendi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatlarında 234 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatlarında ise 1,25 milyar dolarlık artış var.

Verilerin ardından döviz mevduatlarının toplam mevduatlara oranı yüzde 55,2.

Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık faiz kararının ardından ise dolar/TL bugün 11 lirayı aşarak tarihi rekorunu güncellemiş durumda. Karar metninde gelecek ay bir faiz indirimi daha yapılabileceğine dair açık kapı bırakılması, TL’deki değer kaybının ana unsuru.