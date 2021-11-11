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Yaramazlara biraz batar!

Döviz mevduatlarında artış

Dolar kurundaki tarihi seviyelere rağmen yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 427,9 milyon dolar artış gösterdi.

Fotoğraf. Reuters

Merkez Bankası (MB) tarafından açıklanan verilere göre, 5 Kasım ile sona eren haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 428 milyon dolar artarak 233,3 milyar dolara ulaştı. Geçtiğimiz hafta bu rakam 232,8 milyar dolar seviyesindeydi.


Dolar kuru o hafta ise 9,45’li seviyelerden 9,70’in üzerine kadar çıktı.

Hane halkı mevduatlarında ise bir haftalık süreçte azalma var.

Gerçek kişi mevduatları bu hafta 15 milyon dolar azalarak 142,8 milyon dolara gerilerken tüzel kişi mevduatları ise 443 milyon dolar arttı ve 90,4 milyar dolara yükseldi.

Toplam döviz mevduatlarındaki rekor 10 Eylül işlem haftasında 238 milyar doların aşılmasıyla kaydedilmişti.

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