‘Casusluk’ suçuyla tutuklanan İsrailli çift, ülkesine geri döndü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla ‘askeri casusluk’tan tutuklanan İsrailli çift serbest bırakıldı. Ancak çiftin mahkeme kararı sonrası mı serbest bırakıldığı bilinmiyor.

İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Çamlıca Kulesi’nden Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan İsrail uyruklu çiftin de aralarında bulunduğu üç şüpheli tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İsrailli çiftle ilgili “Sayın Cumhurbaşkanımızın konutunu, ikametini çekmişler. Bununla da yetinmemişler aynı zamanda buraya yoğunlaşmışlar” demişti.

Soylu, ‘casusluk’ değerlendirmesi olduğunu belirtip “Mahkemeler ilerleyen süreçte kendi kararlarını vereceklerdir” diye konuşmuştu.

İktidara yakın medya da olaydan birçok ‘ayrıntı’ çıkarıp komplo teorileri ileri sürmüştü.

Erdoğan’a teşekkür

İsrailli çift, bugün sabah erken saatlerde serbest bırakıldı ve hükümet tarafından onları eve getirmek için gönderilen özel bir jetle İsrail’e döndü.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de serbest kalan çiftin fotoğrafını paylaştı.

Başbakan Naftali Bennett ve Lapid’in serbest bırakılmaya dair ortak açıklamasında şunlar kaydedildi: “Türkiye’yle ortak çabaların ardından Mordi ve Natali Oknin serbest bırakıldı ve İsrail’e dönüş yolundalar. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümetine işbirlikleri için teşekkür ediyoruz. Çifti anavatanlarında ağırlamayı dört gözle bekliyoruz.“