Ekonomistler faiz kararını nasıl yorumladı?

Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirme kararını yorumlayan ekonomistler, Türk Lirası’nın kırılganlığın artacağına vurgu yapıp aralık ayında tekrar indirim gelme olasılığına işaret etti.

MB politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15’e çekti.

MB enflasyondaki yükselişe rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir istediği faiz indirimlerine eylülde 100 baz puan ile başlamış, geçen ay ise piyasa beklentilerini de aşan 200 baz puanlık indirimle süreç devam etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün “Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam” demişti.

MB, bugün 100 baz puanlık faiz indirim kararına ilişkin metninde faiz indiriminde ‘sınırlı alanın kullanımının tamamlanmasını‘ aralık ayında değerlendireceğini belirtti.

Kararın ardından dolar ve avro kuru hızla yükselişe geçti.

Dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesi sonrası erken seçim çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa karara ”Artık dur Erdoğan! Hemen seçim” diye tepki gösterdi.

MB’nin kararı ve Türk Lirası’nın değer kaybı yerli ve yabancı ekonomistlerin de gündeminde.

‘Ekonomiye yapılan son kötülük’

Yeniçağ yazarı Evren Devrim Zelyut, kararı ‘ekonomiye yapılan son kötülük’ olarak değerlendirdi.

AKP çaresiz,



AKP faiz indirerek çıkış sağlamaya çalışıyor.



Ama nafile, 85 milyonu batırarak AKP yükselemez!



100 baz puan faiz indirimi ekonomiye yapılan son kötülük olarak tarihe geçmiştir! — Evren Devrim Zelyut (@evrendevrimz) November 18, 2021

İktisatçı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, ”Cumhurbaşkanı yer çekimine inanmadığı için Merkez Bankası hepimizi uçurumdan itiyor” yorumunu yaptı.

Bu ülkenin milyonlarca insanının göz göre göre sefalete itildiğine şahit oluyoruz. — Refet Gürkaynak (@RefetGurkaynak) November 18, 2021

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, karar sonrası gerçekleşen ‘oynaklığa’ vurgu yaparak MB’yi ‘tebrik etti.’

Tebrikler Merkez Bankası..



Amaç hasıl oldu. Oynaklıktan dolayı oldukça fazla kaynak aktarımı sağlandı. — Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) November 18, 2021

Gürses: Enflasyon-devalüasyon döngüsünün kurdelesi resmen kesilmiştir

MB kararının metninde yer alan “Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir” ifadesini aralık ayında da ‘indirim’ olarak yorumlayan Uğur Gürses, ”enflasyon-devalüasyon döngüsünün kurdelesi resmen kesilmiştir” dedi.

Kısmen girdiğimiz enflasyon-devalüasyon döngüsünün kurdelesi resmen kesilmiştir. — Uğur Gürses (@ugurses) November 18, 2021

Dünya gazetesi yazarı Aktaş: Beş dakikalık gecikmeyi çözemedik

İndirimle ilgili olarak ‘çerez sayılır’ şeklinde esprili bir paylaşım yapan Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası kararının açıklanmasındaki gecikmeye dikkat çekti.

Bu indirim bizim için çerez sayılır, başımızın üstünde yeri var!

Onu anladık da, şu 5 dakikalık gecikmeyi çözemedik.

Ne oldu; MB'de elektrik mi kesildi, internet mi gitti, metni yazacak sekreter yemekten mi dönmedi; yoksa PPK üyeleri masa altından birbirine tekme mi attı! — Alaattin Aktaş (@Alaattin_Aktas) November 18, 2021

Gecikmeyle ‘tartışarak karar alıyoruz’ mesajı verilmek istenebileceğini belirten Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Yalçın Karatepe ise ”MB faizleri 100 baz puan indirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı yerde durduklarını ilan etmiş oldu” dedi.

Belki de "bakın biz çok tartışarak karar alıyoruz" mesajı vermek istiyorlardır — Yalçın Karatepe (@ykaratepe) November 18, 2021

‘Dolara yöneliş hızlanır’

Dolara yönelişin hızlanacağını söyleyen iktisatçı Mustafa Sönmez, aralıkta da indirim bekliyor.

Beklendiği gibi politika faizi 1 puan daha indirildi ve %15 e düştü. Bu, enflasyonun 5 puan altında bir faiz. TL den dolara yöneliş hızlanır. İndirim Aralık’ta da 1-2 puan mümkün. — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) November 18, 2021

Muhalefet partileri , sendikalar, meslek kuruluşları, tüm örgütlü kesim, bir araya gelerek tüm yurtta enflasyonun yol açtığı yoksulluğun mimarı Saray’ı protesto ve erken acil seçim mitingleri yapmalı.

Bu, en kısa zamanda örgütlenmeli.

Sızlanmakla bişey olmaz. — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) November 18, 2021

Prof. Özgür Demirtaş: Macaristan Merkez Bankası’nı tebrik ederim

Kararının açıklamasındaki gecikme hakkında ‘kedi mi girdi’ diyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ABD ve Macaristan merkez bankalarının kararlarını yorumlamayı tercih etti.

Macaristan Merkez Bankasını bugünkü faiz kararından ötürü tebrik ederim.



ABD Merkez bankası ise hala hata içinde. Bu kadar bol para sadece zengini daha zengin eder.



Bugünün doğru karar vereni Macaristan… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 18, 2021

Akçay: Enteresan bir karar

Kararı Bloomberg HT canlı yayınında değerlendiren Prof. Dr. Cevdet Akçay ”Sıradan bir indirme kararı olmadı. Beş dakika gecikme oldu. İndirimi pazarlamakta çok zorlanacaklar. Sıkıntılı bir karar. İleride maliyetini yaşayacağız” dedi.

#Canlı | TCMB faizi 100 baz puan indirdi https://t.co/SSFyDxCGTr — Bloomberg HT (@BloombergHT) November 18, 2021

Eski MB başekonomisti Kara: TL’nin kırılganlığı devam edecek

Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara’ysa şunları kaydetti: ”Aralık ayında döngüyü tamamlayacağım sinyali. Bu karar ikna edici olmaktan uzak. Hala burada talep unsurları, çekirdek enflasyondan bahsediyor. Tahmin vermek istemedim çünkü iktisatçıları aşıyor bu durum. Piyasaların bunu bekliyor olması kararın isabetli olduğunu göstermiyor. Bu karardan sonra TL’ni kırılganlığı devam edecektir. Genel olarak riskli bir döneme girdik. Bu döngüyü ne kıracak? Planlama yapmak zor. Bu kararla politika yapıcıların bu belirsizliği azaltmak gibi bir kaygıları olmadığını anlamış olduk”.