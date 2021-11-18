Ekonomistler faiz kararını nasıl yorumladı?

Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirme kararını yorumlayan ekonomistler, Türk Lirası’nın kırılganlığın artacağına vurgu yapıp aralık ayında tekrar indirim gelme olasılığına işaret etti.
MB politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15’e çekti.
MB enflasyondaki yükselişe rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir istediği faiz indirimlerine eylülde 100 baz puan ile başlamış, geçen ay ise piyasa beklentilerini de aşan 200 baz puanlık indirimle süreç devam etmişti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün “Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam” demişti.
MB, bugün 100 baz puanlık faiz indirim kararına ilişkin metninde faiz indiriminde ‘sınırlı alanın kullanımının tamamlanmasını‘ aralık ayında değerlendireceğini belirtti.
Kararın ardından dolar ve avro kuru hızla yükselişe geçti.
Dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesi sonrası erken seçim çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa karara ”Artık dur Erdoğan! Hemen seçim” diye tepki gösterdi.
MB’nin kararı ve Türk Lirası’nın değer kaybı yerli ve yabancı ekonomistlerin de gündeminde.
‘Ekonomiye yapılan son kötülük’
Yeniçağ yazarı Evren Devrim Zelyut, kararı ‘ekonomiye yapılan son kötülük’ olarak değerlendirdi.
İktisatçı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, ”Cumhurbaşkanı yer çekimine inanmadığı için Merkez Bankası hepimizi uçurumdan itiyor” yorumunu yaptı.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, karar sonrası gerçekleşen ‘oynaklığa’ vurgu yaparak MB’yi ‘tebrik etti.’
Gürses: Enflasyon-devalüasyon döngüsünün kurdelesi resmen kesilmiştir
MB kararının metninde yer alan “Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir” ifadesini aralık ayında da ‘indirim’ olarak yorumlayan Uğur Gürses, ”enflasyon-devalüasyon döngüsünün kurdelesi resmen kesilmiştir” dedi.
Dünya gazetesi yazarı Aktaş: Beş dakikalık gecikmeyi çözemedik
İndirimle ilgili olarak ‘çerez sayılır’ şeklinde esprili bir paylaşım yapan Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası kararının açıklanmasındaki gecikmeye dikkat çekti.
Gecikmeyle ‘tartışarak karar alıyoruz’ mesajı verilmek istenebileceğini belirten Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Yalçın Karatepe ise ”MB faizleri 100 baz puan indirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı yerde durduklarını ilan etmiş oldu” dedi.
‘Dolara yöneliş hızlanır’
Dolara yönelişin hızlanacağını söyleyen iktisatçı Mustafa Sönmez, aralıkta da indirim bekliyor.
Prof. Özgür Demirtaş: Macaristan Merkez Bankası’nı tebrik ederim
Kararının açıklamasındaki gecikme hakkında ‘kedi mi girdi’ diyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ABD ve Macaristan merkez bankalarının kararlarını yorumlamayı tercih etti.
Akçay: Enteresan bir karar
Kararı Bloomberg HT canlı yayınında değerlendiren Prof. Dr. Cevdet Akçay ”Sıradan bir indirme kararı olmadı. Beş dakika gecikme oldu. İndirimi pazarlamakta çok zorlanacaklar. Sıkıntılı bir karar. İleride maliyetini yaşayacağız” dedi.
Eski MB başekonomisti Kara: TL’nin kırılganlığı devam edecek
Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara’ysa şunları kaydetti: ”Aralık ayında döngüyü tamamlayacağım sinyali. Bu karar ikna edici olmaktan uzak. Hala burada talep unsurları, çekirdek enflasyondan bahsediyor. Tahmin vermek istemedim çünkü iktisatçıları aşıyor bu durum. Piyasaların bunu bekliyor olması kararın isabetli olduğunu göstermiyor. Bu karardan sonra TL’ni kırılganlığı devam edecektir. Genel olarak riskli bir döneme girdik. Bu döngüyü ne kıracak? Planlama yapmak zor. Bu kararla politika yapıcıların bu belirsizliği azaltmak gibi bir kaygıları olmadığını anlamış olduk”.