Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 18 Ekim 2023

Filistin açıkladı: Hastane saldırısında 471 kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’deki hastane saldırısında 471 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Biden: Göründüğü kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi

İsrail karşı saldırıda: 3 bin 478 Filistinli öldü

Gazze için ‘ateşkes’ kararına ABD vetosu

İsrail ‘Hamas militanlarının ses kaydı’nı yayınladı: Hastaneyi vuran İslami Cihad

İslami Cihad İsrail’in suçlamasını reddetti

Türkiye’de Gazze için üç günlük yas ilan edilecek

İstanbul’daki İsrail protestosunda bir kişi öldü

ABD’den Hamas bağlantılı isimlere yaptırım: Türkiye’den isimler de var

Türk Yahudi Toplumu hastaneye saldırıyı kınadı 

Gazzeli gazeteci: Bu son haberim olabilir

Netanyahu’nun ‘insanlık reddeden’ tweet’i silindi

TİP ‘öz’ konuştu: İsrail’le ticareti kes

Osman Kavala tam altı yıldır içerde

Sivil toplum ve insan hakları aktivisti Osman Kavala altı yıl önce bugün gözaltına alındı. Kavala 2 bin 178 gündür hapiste ve Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi.


Rekor: Dolar 28 lirayı geçti

Dolar/TL kuru 28’i geçerek rekor kırdı.

Gram altın tüm zamanların zirvesinde

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde en ucuz bilet 700 lira

BTK, Twitter’a erişimin kısıtlanması için mahkemeye başvurabilir

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yarından itibaren Twitter bant genişliğinin daraltılması için mahkemeye başvurabilir.

RTÜK başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi.

Bella ‘en yüksek sesle mırlama’ rekorunu kırdı

SON HABERLER

Akşam Postası / 18 Ekim 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Gazze için ‘ateşkes’ kararına ABD vetosu

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Gazze’ye insani yardım sağlanması için çatışmalara ‘ara verme’ çağrısını içeren karar tasarısını veto etti.

Rekor: Dolar 28 lirayı geçti

Dolar/TL kuru 28,21’le tarihi seviyesini test ettikten sonra 28 seviyesi civarında denge kazandı. Bu, kurda yeni bir rekor.