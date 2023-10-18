Akşam Postası / 18 Ekim 2023

Filistin açıkladı: Hastane saldırısında 471 kişi hayatını kaybetti
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’deki hastane saldırısında 471 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Biden: Göründüğü kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi
İsrail karşı saldırıda: 3 bin 478 Filistinli öldü
Gazze için ‘ateşkes’ kararına ABD vetosu
İsrail ‘Hamas militanlarının ses kaydı’nı yayınladı: Hastaneyi vuran İslami Cihad
İslami Cihad İsrail’in suçlamasını reddetti
Türkiye’de Gazze için üç günlük yas ilan edilecek
İstanbul’daki İsrail protestosunda bir kişi öldü
ABD’den Hamas bağlantılı isimlere yaptırım: Türkiye’den isimler de var
Türk Yahudi Toplumu hastaneye saldırıyı kınadı
Gazzeli gazeteci: Bu son haberim olabilir
Netanyahu’nun ‘insanlık reddeden’ tweet’i silindi
TİP ‘öz’ konuştu: İsrail’le ticareti kes
Osman Kavala tam altı yıldır içerde
Sivil toplum ve insan hakları aktivisti Osman Kavala altı yıl önce bugün gözaltına alındı. Kavala 2 bin 178 gündür hapiste ve Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi.
Rekor: Dolar 28 lirayı geçti
Dolar/TL kuru 28’i geçerek rekor kırdı.
Gram altın tüm zamanların zirvesinde
BTK, Twitter’a erişimin kısıtlanması için mahkemeye başvurabilir
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yarından itibaren Twitter bant genişliğinin daraltılması için mahkemeye başvurabilir.
RTÜK başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi.