Akşam Postası / 18 Ekim 2023

Filistin açıkladı: Hastane saldırısında 471 kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’deki hastane saldırısında 471 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Osman Kavala tam altı yıldır içerde

Sivil toplum ve insan hakları aktivisti Osman Kavala altı yıl önce bugün gözaltına alındı. Kavala 2 bin 178 gündür hapiste ve Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi.

Rekor: Dolar 28 lirayı geçti

Dolar/TL kuru 28’i geçerek rekor kırdı.

BTK, Twitter’a erişimin kısıtlanması için mahkemeye başvurabilir

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yarından itibaren Twitter bant genişliğinin daraltılması için mahkemeye başvurabilir.

RTÜK başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi.